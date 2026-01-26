Hogedrukreiniger HD 9/23 De
Voor onafhankelijk gebruik in gebieden zonder voorzieningen: de mobiele HD 9/23 De koudwater hogedrukreiniger met dieselmotor en werkdruk van 230 bar voor uitstekende reinigingsprestaties.
Ideaal voor veeleisende reinigingstaken onder extreme externe omstandigheden: de HD 9/23 koudwater hogedrukreiniger met betrouwbare Yanmar-dieselmotor genereert zelf de vereiste elektriciteit. Indien nodig kunt u het vereiste water ook direct opzuigen uit een vijver of meer. U kunt dus ook werken in gebieden met een slechte infrastructuur. De machine levert een indrukwekkende waterdruk van 230 bar en is daarmee opgewassen tegen elke taak. Het ergonomische frame en de lekvrije wielen staan garant voor maximale mobiliteit. En het robuuste basisframe is bestand tegen zwaar gebruik. De pomp wordt beschermd door een ingebouwde grote waterfilter en een thermostaatklep. De HD 9/23 De uit de HD Gasoline Advanced serie maakt indruk met het eenvoudige bedieningsconcept, de opbergopties voor accessoires en de praktische uitbreidingsopties. Zoals een bevestigingsset voor een slanghaspel en een beschermende kooiconstructie met hijsogen voor laden op een kraan.
Kenmerken en voordelen
Maximale onafhankelijkheidUitgerust met betrouwbare Honda- of Yanmar-motoren om te gebruiken als er geen externe stroomvoorziening is. Kan water opzuigen – bijvoorbeeld uit een vijver of een meer – om voor de reiniging gebruikt te worden.
Uitstekend bedieningscomfortHet ergonomische frameconcept vergemakkelijkt het vervoer ook op een oneffen ondergrond. Opbergmogelijkheden voor alle toebehoren direct aan het apparaat. Lekbestendige wielen garanderen een langdurig grote mobiliteit.
Grote veelzijdigheidHet optionele Cage-veiligheidsframe met ogen voor verlading per kraan beschermt het apparaat betrouwbaar. Aanbouwset slanghaspel voor een kortere op- en afwindtijd optioneel verkrijgbaar. Draagbare versie met robuust buisframe speciaal voor schilders en stukadoors (HD 728 B).
Ontworpen voor de zwaarste gebruiksomstandigheden.
- Zeer robuust basisframe voor dagelijks gebruik onder minder gunstige omstandigheden.
- Groot waterfilter ter bescherming van de pomp.
- Thermoventiel ter bescherming van de pomp tegen oververhitting bij gebruik in kringloop.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|400 - 930
|Werkdruk (bar/MPa)
|40 - tot 230 / 4 - tot 23
|Max. druk (bar/MPa)
|270 / 27
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Watertoevoer
|1″
|Aandrijving
|Diesel
|Motorenfabrikant
|Yanmar
|Motortype
|L 100 V
|Aantal gelijktijdige gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|kar
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|112,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|115,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|866 x 722 x 1146
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte hogedrukslang: 15 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Powersproeier
- Servo Control
Uitvoering
- Traploze regeling van druk en waterhoeveelheid
- Elektrostart
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
Toepassingen
- Bouw (gevelreiniging, reinigen van bouwvoertuigen en -gereedschap)
- Landbouw (reinigen van voertuigen en apparatuur of voor gebruik in landbouw)
- Industrie (reinigen van apparatuur)
- Schoonmaakbedrijven (reinigen van bijv. pleinen en garages)
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 9/23 De
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.