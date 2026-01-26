Hogedrukreiniger HD 9/23 De

Ideaal voor veeleisende reinigingstaken onder extreme externe omstandigheden: de HD 9/23 koudwater hogedrukreiniger met betrouwbare Yanmar-dieselmotor genereert zelf de vereiste elektriciteit. Indien nodig kunt u het vereiste water ook direct opzuigen uit een vijver of meer. U kunt dus ook werken in gebieden met een slechte infrastructuur. De machine levert een indrukwekkende waterdruk van 230 bar en is daarmee opgewassen tegen elke taak. Het ergonomische frame en de lekvrije wielen staan garant voor maximale mobiliteit. En het robuuste basisframe is bestand tegen zwaar gebruik. De pomp wordt beschermd door een ingebouwde grote waterfilter en een thermostaatklep. De HD 9/23 De uit de HD Gasoline Advanced serie maakt indruk met het eenvoudige bedieningsconcept, de opbergopties voor accessoires en de praktische uitbreidingsopties. Zoals een bevestigingsset voor een slanghaspel en een beschermende kooiconstructie met hijsogen voor laden op een kraan.