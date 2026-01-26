Nettoyeurs haute pression HD 9/23 De
Pour une utilisation indépendante, le nettoyeur haute pression thermique HD 9/23 De offre une performance élevée de nettoyage grâce à ses 230 bar de pression.
Quand les conditions externes sont difficiles et les tâches de nettoyage exigeantes, le nettoyeur haute pression thermique HD 9/23 De avec son moteur diesel Yanmar à démarrage électrique est idéal. Si nécessaire, l'eau peut être aspirée directement à partir de lacs ou d'étangs, vous permettant de travailler dans les zones ne disposant de cet élément. Son châssis tubulaire et ses roues increvables garantissent un maximum de mobilité et une grande robustesse pour une utilisation intensive. Un grand filtre à eau et une valve de sécurité protègent la pompe. Pratique, le HD 9/23 De dispose de rangements intégrés pour les accessoires et de diverses options. Par exemple, un kit de fixation pour un tambour enrouleur et une structure Cage pour le chargement sur une grue sont également disponibles en option. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d’une valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue.
Caractéristiques et avantages
Autonomie maximaleAdapté aux moteurs Honda et Yanmar pour utilisation sans alimentation électrique externe. Peut aspirer de l'eau - par exemple celle des lacs ou des étangs - et l'utiliser pour le nettoyage.
Facilité d'utilisationLe châssis tubulaire rend le transport plus facile sur un sol inégal. Possibilités de rangement de tous les accessoires directement sur l'appareil. Roues anti-crevaison garantissant une grande mobilité.
PolyvalentStructure Cage en option avec oeillets pour chargement par grue. Tambour-enrouleur de flexible en option. Version portable avec châssis tubulaire en acier conçue particulièrement pour les peintres et les plâtriers (HD 728B).
Pour les travaux les plus exigeants
- Cadre robuste pour une utilisation quotidienne dans des conditions difficiles.
- Grand filtre à eau pour protéger la pompe.
- Valve de sécurité et de surchauffe protégeant la pompe.
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|400 - 930
|Pression de service (bar/MPa)
|40 - jusqu'à 230 / 4 - jusqu'à 23
|Pression max. (bar/MPa)
|270 / 27
|Température d'admission (°C)
|60
|Arrivée d'eau
|1″
|Type d'entraînement
|Diesel
|Constructeur du moteur
|Yanmar
|Type de moteur
|L 100 V
|Nombre d'utilisateurs simultanés
|1
|Mobilité
|amovible
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|112,5
|Poids emballage inclus (kg)
|115,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|866 x 722 x 1146
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur flexible haute pression: 15 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Spécification flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Powerbuse
- Servo Control
Équipement
- Réglage continu de la pression et du débit d'eau
- Démarrage électrique
- Fonction de dosage de détergent: Aspiration
Domaines d'utilisation
- Construction : nettoyage de façades, nettoyage des véhicules et équipements de construction
- Agriculture : nettoyage de véhicules ou d'équipements
- Industrie : nettoyage d'équipement
- Entreprises de propreté : nettoyage des zones extérieures (parcs, parkings, …)
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HD 9/23 De
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.