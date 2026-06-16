Hogedrukreiniger HD 10/21-4 S
De HD 10/21-4 S koudwater-hogedrukreiniger maakt indruk met zijn krachtige prestaties en topkwaliteit. Ergonomisch werken dankzij het EASY!Force Advanced-pistool.
De HD 10/21-4 S koudwater-hogedrukreiniger is ideaal voor ergonomisch en energiebesparend werken. Dankzij het Kärcher EASY!Force Advanced-pistool kan het comfortabel worden bediend zonder houdkrachten. De servobesturingsregelaar maakt de regeling van druk en watervolume mogelijk. Geselecteerde materialen en de hoogste kwaliteit kenmerken de HD 10/21-4 S. Een robuuste tuimelschijfpomp met roestvrijstalen zuigers en een messing cilinderkop werken samen met een langzaam lopende 4-polige motor met water- en luchtkoeling. Geïntegreerde aluminium framesteunen vormen een licht, robuust chassis met mogelijkheid tot kraanbelading. Voor maximale mobiliteit en een compact ontwerp zijn de motor en pompeenheid verticaal geïnstalleerd volgens het rechtopstaande concept. De machine wordt aangevuld met meer opbergmogelijkheden voor accessoires in de vorm van een kangoeroezak en verstelbare haken.
Kenmerken en voordelen
Compact rechtopstaand ontwerpconcept gebaseerd op verticale opstelling van motor- en pompeenheidKleine voetafdruk en ruimtebesparende proporties. Gemakkelijk te manoeuvreren en te vervoeren. Maximale stabiliteit zorgt voor een stabiele ondergrond van de machine.
4-polige laagtoerige motor met lucht-waterkoeling, robuuste pomp met roestvrijstalen zuigers en messing cilinderkopLange levensduur en lage onderhoudskosten. Hoge prestaties en hoog rendement. Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60 °C.
Intelligent serviceconcept vergemakkelijkt snelle bediening ter plaatseZwenkbare pompkop. Handige oliepeilaanduiding en olieafvoeropening geïntegreerd in het chassis. Modulaire constructie, bestaande uit pomp, motor en schakelkast.
Uitgebreide accessoires met EASY!Lock
- Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de Servo Control-controller die tussen de lans en het trekkerpistool is geplaatst.
- EASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkracht.
- Roterende roestvrijstalen lans van 1050 mm.
Meerdere opbergruimtes voor accessoires geïntegreerd in de machine
- Opbergvak.
- Verstelbare haken, bijv. voor het opbergen van een tweede lans of elektrische kabel.
- Opbergruimte voor hogedrukslang.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|376 - 424
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 1000
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar)
|50 - 210
|Max. druk (bar)
|250
|Vermogen (kW)
|8
|Stroomkabel (m)
|5
|Sproeiergrootte
|050
|Watertoevoer
|1″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|63,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|71,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|607 x 518 x 1063
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Spuitpistool met softgrip
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Sproeilans: 1050 mm
- Powersproeier
- Servo Control
Uitvoering
- 4-polige krachtstroommotor met lucht- en waterkoeling
- 3-plunjer axiaalpomp: Met RVS plunjers
- Drukuitschakeling
- Geïntegreerde water fijnfilter
- De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden
- Messing wateringang
Videos
Toepassingen
- Reinigen van tractoren, machines en werktuigen in de landbouw
- Reinigen van machines en werktuigen op de bouwplaats, zoals cementmolens, steigers, wielladers, graafmachines of betonpompen
- Het reinigen van productiemachines in de industrie, zoals in spuiterijen, in de voedselproductie of in de productiesector
- Reinigen van voertuigen in de transportsector, zoals vrachtwagens, schepen, vliegtuigen of bussen
- Reinigen van gemeenschappelijke ruimten zoals openbare pleinen, opritten, fonteinen of parkeerplaatsen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 10/21-4 S
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.