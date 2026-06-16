De HD 10/21-4 S koudwater-hogedrukreiniger is ideaal voor ergonomisch en energiebesparend werken. Dankzij het Kärcher EASY!Force Advanced-pistool kan het comfortabel worden bediend zonder houdkrachten. De servobesturingsregelaar maakt de regeling van druk en watervolume mogelijk. Geselecteerde materialen en de hoogste kwaliteit kenmerken de HD 10/21-4 S. Een robuuste tuimelschijfpomp met roestvrijstalen zuigers en een messing cilinderkop werken samen met een langzaam lopende 4-polige motor met water- en luchtkoeling. Geïntegreerde aluminium framesteunen vormen een licht, robuust chassis met mogelijkheid tot kraanbelading. Voor maximale mobiliteit en een compact ontwerp zijn de motor en pompeenheid verticaal geïnstalleerd volgens het rechtopstaande concept. De machine wordt aangevuld met meer opbergmogelijkheden voor accessoires in de vorm van een kangoeroezak en verstelbare haken.