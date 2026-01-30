Hogedrukreiniger HDS 8/20 De
De nieuwe HDS 8/20 De warmwater hogedrukreiniger maakt indruk met zijn krachtige dieselmotor en robuuste Kärcher krukaspomp, zelfs als er geen stroomaansluiting beschikbaar is.
De HDS 8/20 De warmwater hogedrukreiniger heeft een krachtige dieselmotor met electrostart, een robuuste en duurzame krukaspomp en last but not least een zeer efficiënte brandertechnologie. Deze bieden uitstekende reinigingsresultaten, zelfs in moeilijkere omstandigheden, zoals op plaatsen waar geen stroom voorhanden is. Ideaal voor toepassingen in de bouwsector, bij de gemeente of voor aannemers in bouwsector, deze machine verwijdert hardnekkig vuil moeiteloos dankzij een watervolume van 800 liter/uur en een werkdruk van 200 bar. De geïntegreerde brandstoftank van 20 liter maakt het mogelijk om de hogedrukreiniger voor langere periodes te gebruiken. Beproefde veiligheidstechnologie, bestaande uit een thermo- en veiligheidsklep, waterfilter, uitlaattemperatuurbewaking en Soft Damping System (SDS), beschermt alle belangrijke componenten, terwijl een robuust stalen buizenframe externe schade voorkomt. Lekvrije banden, een stuur/zwenkwiel met parkeerrem, ergonomische duwbeugels en een gebruiksvriendelijke keuzeschakelaar met één-knopsbediening behoren ook tot de standaarduitrusting. Accessoires, zoals een hogedrukslang en lans, kunnen moeiteloos op de machine worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Economische dieselaangedreven brandstofmotorMaakt onafhankelijkheid van externe energiebronnen mogelijk. Voldoen aan de uitlaatgasemissienormen standaard EU STAGE V. Met handige electrostart.
Grote mobiliteitGrote, lekvrije banden en stuur/zwenkwiel met parkeerrem Duwbeugels voor een handig transport en een goede wendbaarheid. Verlading met een kraan is mogelijk dankzij het stevige stalen buizenframe.
Robuust design voor de zwaarste jobsStevig stalen buizenframe beschermt de machine tegen externe factoren. Bewezen veiligheidstechnologie zoals warmte- en veiligheidskleppen en waterfilter. Geschikt om te verladen met een kraan in de verhuurbranche en de bouwsector.
Toebehoren-concept
- Opbergmogelijkheden voor alle toebehoren direct aan het apparaat.
- Moeiteloos EASY!Force hogedrukspuitpistool
- Ergonomische handgreep en slangopbergvak.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|800
|Werkdruk (bar/MPa)
|200 / 20
|Max. temperatuur (aanvoer 12° C) (°C)
|max. 80
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|30
|Verbruik stookolie volle belasting / eco!efficiency (kg/u)
|5,9
|Brandstoftank (l)
|30
|Brandstoffen
|Diesel / Lichte olie
|Aandrijving
|Diesel
|Aantal gelijktijdige gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|kar
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|243
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|248
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1130 x 910 x 895
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Powersproeier
Uitvoering
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Lange levensduur
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Cage buizenframe
- Elektrostart
- Stabiel stalen buizenframe geschikt voor kraantransport
Toepassingen
- Ideaal voor de reiniging van machines of voertuigen in de bouw- of transportsector.
- Voor gebruik door reinigings-professionals en gemeentelijke overheden om hardnekkig vuil te verwijderen.
