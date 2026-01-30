De HDS 8/20 De warmwater hogedrukreiniger heeft een krachtige dieselmotor met electrostart, een robuuste en duurzame krukaspomp en last but not least een zeer efficiënte brandertechnologie. Deze bieden uitstekende reinigingsresultaten, zelfs in moeilijkere omstandigheden, zoals op plaatsen waar geen stroom voorhanden is. Ideaal voor toepassingen in de bouwsector, bij de gemeente of voor aannemers in bouwsector, deze machine verwijdert hardnekkig vuil moeiteloos dankzij een watervolume van 800 liter/uur en een werkdruk van 200 bar. De geïntegreerde brandstoftank van 20 liter maakt het mogelijk om de hogedrukreiniger voor langere periodes te gebruiken. Beproefde veiligheidstechnologie, bestaande uit een thermo- en veiligheidsklep, waterfilter, uitlaattemperatuurbewaking en Soft Damping System (SDS), beschermt alle belangrijke componenten, terwijl een robuust stalen buizenframe externe schade voorkomt. Lekvrije banden, een stuur/zwenkwiel met parkeerrem, ergonomische duwbeugels en een gebruiksvriendelijke keuzeschakelaar met één-knopsbediening behoren ook tot de standaarduitrusting. Accessoires, zoals een hogedrukslang en lans, kunnen moeiteloos op de machine worden opgeborgen.