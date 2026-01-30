Nettoyeurs haute pression HDS 8/20 De
Le nouveau nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 8/20 De saura vous convaincre grâce à son puissant moteur Diesel et sa pompe à vilebrequin robuste de Kärcher, même en l'absence d'alimentation électrique.
Un puissant moteur diesel avec démarrage électrique, une pompe à vilebrequin robuste et durable et notamment la technologie de brûleur très efficace garantissent d'excellents résultats de nettoyage avec notre nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 8/20 D, même dans des conditions difficiles, comme dans les endroits sans alimentation électrique. Idéal pour les applications dans le secteur du bâtiment, dans les municipalités ou chez les techniciens de surface, l'appareil convainc avec une quantité d'eau horaire de 800 litres et une pression de service de 200 bar pour éliminer les saletés tenaces. À cet effet, un réservoir à carburant intégré de 30 litres permet de longues durées de fonctionnement. Un système de sécurité éprouvé, composé d'une valve thermique et d'une soupape de sécurité, d'un filtre à eau, d'une surveillance de la température des gaz d'échappement et d'un système antibélier (SDS), protège de manière fiable tous les composants importants tandis qu'un châssis tubulaire en acier robuste protège l'appareil des dommages extérieurs. De plus, l'équipement de série comprend également des pneus anti-crevaison, une roulette pivotante avec frein de stationnement, des poignées ergonomiques et un sélecteur convivial à un bouton. Les accessoires tels qu'un flexible haute pression et un générateur haute pression se rangement aisément à même l'appareil.
Caractéristiques et avantages
Moteur thermique diesel économiquePermet d'être autonome des sources de courant externes. Conforme aux exigences de la norme d'émission EU STAGE V. Avec démarreur électrique confortable.
Haute mobilitéGrandes roues anticrevaison et roulette pivotante avec frein de stationnement. Guidons pour un transport et une manœuvrabilité faciles. Chargement par grue possible grâce au cadre tubulaire solide en acier.
Conception robuste pour les interventions les plus exigeantesCadre tubulaire solide en acier protégeant l'appareil des influences extérieures. Technologies de sécurité éprouvées telles que les vannes thermostatiques et de sécurité et le filtre à eau. Adapté au chargement par grue pour le secteur de la location et le bâtiment.
Concept d'accessoires
- Possibilités de rangement de tous les accessoires directement sur l'appareil.
- Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue.
- Poignée ergonomique et support pour tuyau flexible
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|800
|Pression de service (bar/MPa)
|200 / 20
|Température (avec une admission à 12 °C) (°C)
|max. 80
|Température d'admission (°C)
|30
|Consommation de mazout à charge maximale (kg/h)
|5,9
|Réservoir à carburant (l)
|30
|Combustibles
|Diesel / Fioul
|Type d'entraînement
|Diesel
|Nombre d'utilisateurs simultanés
|1
|Mobilité
|amovible
|Poids (avec accessoire) (kg)
|243
|Poids emballage inclus (kg)
|248
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1130 x 910 x 895
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Powerbuse
Équipement
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Longlife
- Spécification flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Châssis de protection Cage
- Démarrage électrique
- Robuste cadre tubulaire en acier pour chargement par grue
Domaines d'utilisation
- Idéal dans l'industrie du bâtiment ou du transport pour le nettoyage des machines ou des véhicules
- Pour les professionnels du nettoyage et les municipalités pour enlever les salissures tenaces
Piéces détachées HDS 8/20 De
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.