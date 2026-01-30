Un puissant moteur diesel avec démarrage électrique, une pompe à vilebrequin robuste et durable et notamment la technologie de brûleur très efficace garantissent d'excellents résultats de nettoyage avec notre nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 8/20 D, même dans des conditions difficiles, comme dans les endroits sans alimentation électrique. Idéal pour les applications dans le secteur du bâtiment, dans les municipalités ou chez les techniciens de surface, l'appareil convainc avec une quantité d'eau horaire de 800 litres et une pression de service de 200 bar pour éliminer les saletés tenaces. À cet effet, un réservoir à carburant intégré de 30 litres permet de longues durées de fonctionnement. Un système de sécurité éprouvé, composé d'une valve thermique et d'une soupape de sécurité, d'un filtre à eau, d'une surveillance de la température des gaz d'échappement et d'un système antibélier (SDS), protège de manière fiable tous les composants importants tandis qu'un châssis tubulaire en acier robuste protège l'appareil des dommages extérieurs. De plus, l'équipement de série comprend également des pneus anti-crevaison, une roulette pivotante avec frein de stationnement, des poignées ergonomiques et un sélecteur convivial à un bouton. Les accessoires tels qu'un flexible haute pression et un générateur haute pression se rangement aisément à même l'appareil.