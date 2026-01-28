Hogedrukreiniger HD 10/25-4 S Plus
De koudwater hogedrukreiniger HD 10/25-4 S Plus scoort met hoge prestaties en kwaliteit. Dankzij de assistentiesystemen en de Vibrasoft vuilfrees is hij bij uitstek geschikt voor ergonomisch werken.
De HD 10/25-4 S Plus koudwater hogedrukreiniger is ideaal voor ergonomisch en gebruiksvriendelijk werken. Met behulp van het Kärcher EASY!Force Advanced-pistool kan het comfortabel worden bediend zonder houdkrachten. Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de servobesturing tussen de lans en het pistool. De drukverlaging maakt een snelle reactie op gevoelige oppervlakken mogelijk - zonder het mondstuk te verwisselen. Bovendien vermindert de Vibrasoft-rotorsproeier de trillingen op de spuitlans aanzienlijk. Assistentiesystemen en een LED-statusweergave maken het gebruik gemakkelijker. Geselecteerde materialen zorgen voor de hoogste kwaliteit in het superklasse apparaat. Een robuuste tuimelschijfpomp met roestvrijstalen zuigers en een messing cilinderkop werken samen met een langzaam lopende 4-polige motor met water- en luchtkoeling. Geïntegreerde aluminium framebalken vormen een licht, robuust chassis met mogelijkheid tot kraanbelading. Voor een compact en mobiel ontwerp zijn de motor en pompunit verticaal opgesteld volgens het staande concept. De machine wordt aangevuld met meer opbergmogelijkheden voor accessoires in de vorm van een kangoeroezak en verstelbare haken.
Kenmerken en voordelen
Compact rechtopstaand ontwerpconcept gebaseerd op verticale opstelling van motor- en pompeenheidKleine voetafdruk en ruimtebesparende proporties. Gemakkelijk te manoeuvreren en te vervoeren. Maximale stabiliteit zorgt voor een stabiele ondergrond van de machine.
4-polige laagtoerige motor met lucht-waterkoeling, robuuste pomp met roestvrijstalen zuigers en messing cilinderkopLange levensduur en lage onderhoudskosten. Hoge prestaties en hoog rendement. Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60 °C.
Ergonomische Vibrasoft vuilfreesVermindert trillingen tot 30%. Vermindert volume en geluidsniveau. Het roterende mondstuk maakt uitgebreide reinigingswerkzaamheden overbodig.
Assistentie systemen en LED Status Display
- Geïntegreerde elektronica voor machinebewaking.
- Uitschakeling bij over-/onderspanning.
- Uitschakeling bij lekkage of fase-uitval.
Intelligent serviceconcept vergemakkelijkt snelle bediening ter plaatse
- Zwenkbare pompkop.
- Handige oliepeilaanduiding en olieafvoeropening geïntegreerd in het chassis.
- Modulaire constructie, bestaande uit pomp, motor en schakelkast.
Uitgebreide accessoires met EASY!Lock
- Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de Servo Control-controller die tussen de lans en het trekkerpistool is geplaatst.
- EASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkracht.
- Roterende roestvrijstalen lans van 1050 mm.
Omvangrijk programma toebehoren en aanbouwsets
- Opbergvak.
- Verstelbare haken, bijv. voor het opbergen van een tweede lans of elektrische kabel.
- Opbergruimte voor hogedrukslang.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|376 / 424
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 1000
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar)
|80 - 250
|Max. druk (bar/MPa)
|280 / 2,8
|Vermogen (kW)
|8,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Sproeiergrootte
|047
|Watertoevoer
|1″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|70,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|78,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|607 x 518 x 1063
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Spuitpistool met softgrip
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Sproeilans: 1050 mm
- Powersproeier
- Vuilfrees
- Servo Control
Uitvoering
- 4-polige krachtstroommotor met lucht- en waterkoeling
- 3-plunjer axiaalpomp: Met RVS plunjers
- Drukuitschakeling
- Geïntegreerde water fijnfilter
- De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden
- Messing wateringang
Videos
Toepassingen
- Reinigen van tractoren, machines en werktuigen in de landbouw
- Reinigen van machines en werktuigen op de bouwplaats, zoals cementmolens, steigers, wielladers, graafmachines of betonpompen
- Het reinigen van productiemachines in de industrie, zoals in spuiterijen, in de voedselproductie of in de productiesector
- Reinigen van voertuigen in de transportsector, zoals vrachtwagens, schepen, vliegtuigen of bussen
- Reinigen van gemeenschappelijke ruimten zoals openbare pleinen, opritten, fonteinen of parkeerplaatsen