De HD 10/25-4 S Plus koudwater hogedrukreiniger is ideaal voor ergonomisch en gebruiksvriendelijk werken. Met behulp van het Kärcher EASY!Force Advanced-pistool kan het comfortabel worden bediend zonder houdkrachten. Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de servobesturing tussen de lans en het pistool. De drukverlaging maakt een snelle reactie op gevoelige oppervlakken mogelijk - zonder het mondstuk te verwisselen. Bovendien vermindert de Vibrasoft-rotorsproeier de trillingen op de spuitlans aanzienlijk. Assistentiesystemen en een LED-statusweergave maken het gebruik gemakkelijker. Geselecteerde materialen zorgen voor de hoogste kwaliteit in het superklasse apparaat. Een robuuste tuimelschijfpomp met roestvrijstalen zuigers en een messing cilinderkop werken samen met een langzaam lopende 4-polige motor met water- en luchtkoeling. Geïntegreerde aluminium framebalken vormen een licht, robuust chassis met mogelijkheid tot kraanbelading. Voor een compact en mobiel ontwerp zijn de motor en pompunit verticaal opgesteld volgens het staande concept. De machine wordt aangevuld met meer opbergmogelijkheden voor accessoires in de vorm van een kangoeroezak en verstelbare haken.