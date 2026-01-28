Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/25-4 S Plus est idéal pour un travail ergonomique et convivial. À l'aide du pistolet Kärcher EASY!Force Advanced, il s'utilise confortablement sans effort de maintien. La pression et la quantité d'eau peuvent être ajustées via le réglage Servo Control entre la lance et le pistolet. La réduction de la pression permet une réaction rapide en cas de supports délicats, sans avoir à changer de buse. De plus, la buse rotative Vibrasoft réduit considérablement les vibrations au niveau de la lance d'arrosage. Des systèmes d'assistance et une indication de l'état à LED facilitent l'utilisation. Des matériaux de choix garantissent une qualité supérieure à l'intérieur de l'appareil de la gamme Super. Une pompe à plateau oscillant robuste, dotée de pistons en acier inoxydable et d'une culasse en laiton, fonctionne en association avec un moteur à 4 pôles, à faible vitesse, refroidi à l'eau et à l'air. Des entretoises de châssis en aluminium intégrées forment un châssis léger et robuste avec possibilité de chargement par grue. Pour un design compact et mobile, le groupe moteur et l'unité de pompage sont installés à la verticale selon le concept Upright. La machine est complétée par d'autres possibilités de rangement pour les accessoires sous forme d'une poche kangourou et de crochets réglables.