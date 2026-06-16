Ergonomisch en gebruiksvriendelijk: de eenfasige HDS 6/15 CXA met eco!efficiency-modus is een krachtige warmwater hogedrukreiniger in de compacte klasse. Een robuuste 3-zuiger axiaalpomp bouwt de nodige druk op. De automatische haspel voor het op- en afrollen van de 15 meter lange Ultra Guard hogedrukslang met Teflon®-coating, zelfs onder druk, zorgt voor hoog comfort en korte insteltijden. Het EASY!Force Advanced hogedrukpistool met gepatenteerde sproeiertechnologie en EASY!Lock snelkoppelingen zorgen voor ergonomisch werken. Het "Soft Damping System" (SDS) reduceert trillingen. De warmwatertechnologie lost zelfs smeermiddelen effectief op en vermindert het gebruik van reinigingsmiddelen, die nauwkeurig worden gedoseerd vanuit een tank van 15,5 liter. De druk en waterstroom kunnen worden aangepast aan de taak. De onderhoudsvriendelijke HDS 6/15 CXA is ontworpen voor dagelijks gebruik onder zware omstandigheden. De ontkalkingsoptie, een waterfilter en een veiligheidsventiel beschermen de technologie. Een robuust chassis beschermt tegen stoten, terwijl grote wielen en een zwenkwiel zorgen voor een hoge wendbaarheid. Er zijn geïntegreerde opbergmogelijkheden voor accessoires.