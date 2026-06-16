Ergonomique et facile d'utilisation : le HDS 6/15 CXA monophasé avec mode eco!efficiency est un puissant nettoyeur haute pression à eau chaude de la gamme Compact. Une pompe axiale robuste à 3 pistons établit la pression nécessaire. L'enrouleur automatique pour l'enroulement et le déroulement du flexible haute pression Ultra Guard de 15 mètres à revêtement en Teflon®, y compris sous pression, garantit un grand confort et des temps de préparation rapides. Le pistolet haute pression EASY!Force Advanced avec technologie de buse brevetée et les attaches rapides EASY!Lock permettent un travail ergonomique. Le système antibélier SDS atténue les vibrations. La technologie à eau chaude décompose même les lubrifiants avec efficacité et réduit l'utilisation des détergents qui sont dosés avec précision à partir d'un réservoir de 15,5 litres. La pression et le débit d'eau peuvent être ajustés en fonction de la tâche. Facile d'entretien, le HDS 6/15 CXA est conçu pour une utilisation quotidienne en conditions difficiles. La possibilité de détartrage, un filtre à eau et une soupape de sécurité protègent les composants technologiques. Un châssis robuste protège contre les chocs tandis que de grandes roues et une roulette pivotante offrent une grande mobilité. Des possibilités de rangement intégrées sont prévues pour les accessoires emportés.