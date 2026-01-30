Hogedrukreiniger HDS 1000 De
Het baanbrekende EASY!Force hogedrukpistool is een onderdeel van de standaard toebehoren van de warmwater hogedrukreiniger HDS 1000 De. Stevig frame ontworpen om te laden met kraan of vorkheftruck.
Dankzij de overvloedige uitrusting, de krachtige Yanmar-dieselmotor en het robuuste buizenframe kan onze verwarmde HDS 1000 De hogedrukreiniger alle uitdagingen aan die andere machines niet aankunnen. Hoogwaardige componenten - de hogedrukpomp is voorzien van een messing cilinderkop, roestvrijstalen kleppen en zuigers met chroomnikkelcoating - zorgen voor een extreem lange levensduur, zelfs bij zwaar, continu gebruik. Ons nieuwe EASY!Force-hogedrukpistool, dat gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nul te reduceren, zorgt voor een moeiteloze werking, terwijl onze gepatenteerde EASY!Lock-snelsluitingen vijf keer sneller op- en afbouwen dan bij conventionele schroefverbindingen, maar net zo duurzaam en robuust zijn. De uitgebreide veiligheidsuitrusting, bestaande uit een vlotter met geïntegreerde verkalkingsbescherming (DGT) die zorgt voor scheiding van het drinkwaternet, diverse veiligheidskleppen en bescherming tegen olie-, water- en brandstofschaarste, garandeert de beschikbaarheid van de machine te allen tijde. Een robuust frame beschermt de componenten en vergemakkelijkt het transport.
Kenmerken en voordelen
Uitstekend bedieningscomfortBij watertekort en oververhitting schakelt de brander automatisch uit. Door het ergonomische handspuitpistool is minder kracht nodig om het pistool vast te houden en te bedienen.
Maximale capaciteitHoogwaardige brander met opstaande verwarmingsspiraal en stabiele tijdontsteking. Voor het verwijderen van zeer hardnekkig aangekoekt vuil. Twee geïntegreerde diesel- en benzinetanks zorgen voor lange gebruikstijden.
Economische dieselaangedreven brandstofmotorVoldoen aan de uitlaatgasemissienormen standaard EU STAGE V. Elektrostarter voor een moeiteloze start.
Gebruiksvriendelijke bediening
- Het toerental wordt in standby-positie automatisch geregeld. Dit ontziet de motor en spaart tegelijkertijd energie.
- Verlading met een kraan is mogelijk dankzij het stevige stalen buizenframe.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|450 - 900
|Werkdruk (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Max. temperatuur (aanvoer 12° C) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Verbruik stookolie volle belasting / eco!efficiency (kg/u)
|5,6
|Sproeiergrootte
|048
|Brandstoftank (l)
|34
|Brandstoffen
|Lichte olie / Diesel
|Aandrijving
|Diesel
|Motorenfabrikant
|Yanmar
|Motortype
|L 100 V
|Aantal gelijktijdige gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|Stationair
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|188,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|194,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1100 x 750 x 785
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Powersproeier
- Servo Control
Uitvoering
- Lengte hogedrukslang: 15 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Cage buizenframe
- Elektrostart
- Stabiel stalen buizenframe geschikt voor kraantransport
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HDS 1000 De
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.