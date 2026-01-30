Dankzij de overvloedige uitrusting, de krachtige Yanmar-dieselmotor en het robuuste buizenframe kan onze verwarmde HDS 1000 De hogedrukreiniger alle uitdagingen aan die andere machines niet aankunnen. Hoogwaardige componenten - de hogedrukpomp is voorzien van een messing cilinderkop, roestvrijstalen kleppen en zuigers met chroomnikkelcoating - zorgen voor een extreem lange levensduur, zelfs bij zwaar, continu gebruik. Ons nieuwe EASY!Force-hogedrukpistool, dat gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nul te reduceren, zorgt voor een moeiteloze werking, terwijl onze gepatenteerde EASY!Lock-snelsluitingen vijf keer sneller op- en afbouwen dan bij conventionele schroefverbindingen, maar net zo duurzaam en robuust zijn. De uitgebreide veiligheidsuitrusting, bestaande uit een vlotter met geïntegreerde verkalkingsbescherming (DGT) die zorgt voor scheiding van het drinkwaternet, diverse veiligheidskleppen en bescherming tegen olie-, water- en brandstofschaarste, garandeert de beschikbaarheid van de machine te allen tijde. Een robuust frame beschermt de componenten en vergemakkelijkt het transport.