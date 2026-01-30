Hogedrukreiniger HD 9/20-4 MX Plus Classic
Robuuste hogedrukreiniger met slanghaspel, stalen frame, een 4-polige langzaamlopende motor en krukaspomp met messing cilinderkop voor een lange levensduur en minimaal onderhoud.
De gebruiksvriendelijke HD 9/20-4 MX Plus Classic uit de Classic-serie van Kärcher overtuigt door zijn robuuste constructie, hoogwaardige, duurzame componenten en grote veelzijdigheid. Deze machine uit de middenklasse is geschikt voor uiteenlopende reinigingstaken, zoals het reinigen van voertuigen, productiefaciliteiten, landbouwmachines en apparatuur, evenals gevelreiniging en werkzaamheden in de gemeentelijke sector. De duurzame krukaspomp met messing cilinderkop en aanzuigfunctie maakt werken met watertemperaturen tot 60 °C mogelijk en biedt instelmogelijkheden voor zowel de waterhoeveelheid als de werkdruk. Het verlaagde toerental van de 4-polige elektromotor zorgt voor minder slijtage aan de pomp, die bovendien wordt beschermd door een geïntegreerd waterfilter. Dankzij het onderhoudsvriendelijke ontwerp zijn alle belangrijke onderdelen in slechts enkele stappen bereikbaar. Het slimme concept van de HD 9/20-4 MX Plus Classic wordt gecompleteerd door een doordachte opbergruimte voor accessoires met EASY!Lock-aansluitingen voor het snel en intuïtief wisselen van toebehoren.
Kenmerken en voordelen
Metalen slanghaspel.
- Bijzonder robuust en extreem duurzaam.
- Eenvoudige en comfortabele bediening.
- Met ANTI!Twist.
Onderdelen van uitstekende kwaliteit
- Robuuste krukaspomp in de beproefde kwaliteit van Kärcher.
- Langzaam lopende 4-polige elektromotor
- Lange levensduur en lage onderhoudskosten.
Klassieke accessoires met EASY!Lock-aansluitingen
- 840 mm lange roestvrijstalen lans
- Snel op te stellen en in te pakken plus eenvoudig vervangen van accessoires.
- Robuuste en duurzame accessoires.
Intelligente opberging voor toebehoren
- Met praktische opbergruimte voor sproeiers en kleine onderdelen.
- Maakt veilige opslag van de hogedrukslang mogelijk.
- Met geïntegreerde accessoirehaak voor de stroomkabel.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|376 / 424
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 900
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar)
|70 - 200
|Max. druk (bar)
|240
|Vermogen (kW)
|6,5
|Stroomkabel (m)
|5
|Sproeiergrootte
|047
|Watertoevoer
|1″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|81,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|84,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|740 x 528 x 952
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: Standaard
- Sproeilans: 840 mm
- Powersproeier
- Vuilfrees
Uitvoering
- Lengte hogedrukslang: 20 m
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- ANTI!Twist
- Drukuitschakeling
Toepassingen
- Hogedrukreiniging van voertuigen
- Kan worden gebruikt voor het reinigen van gevels
- Het reinigen van productiemachines in de industrie, zoals in spuiterijen, in de voedselproductie of in de productiesector
- Hogedrukreiniging van machines en uitrusting in de bouwsector, landbouw en voor gemeentes.
- Reinigen van gemeenschappelijke ruimten zoals openbare pleinen, opritten, fonteinen of parkeerplaatsen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 9/20-4 MX Plus Classic
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.