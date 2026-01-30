De gebruiksvriendelijke HD 9/20-4 MX Plus Classic uit de Classic-serie van Kärcher overtuigt door zijn robuuste constructie, hoogwaardige, duurzame componenten en grote veelzijdigheid. Deze machine uit de middenklasse is geschikt voor uiteenlopende reinigingstaken, zoals het reinigen van voertuigen, productiefaciliteiten, landbouwmachines en apparatuur, evenals gevelreiniging en werkzaamheden in de gemeentelijke sector. De duurzame krukaspomp met messing cilinderkop en aanzuigfunctie maakt werken met watertemperaturen tot 60 °C mogelijk en biedt instelmogelijkheden voor zowel de waterhoeveelheid als de werkdruk. Het verlaagde toerental van de 4-polige elektromotor zorgt voor minder slijtage aan de pomp, die bovendien wordt beschermd door een geïntegreerd waterfilter. Dankzij het onderhoudsvriendelijke ontwerp zijn alle belangrijke onderdelen in slechts enkele stappen bereikbaar. Het slimme concept van de HD 9/20-4 MX Plus Classic wordt gecompleteerd door een doordachte opbergruimte voor accessoires met EASY!Lock-aansluitingen voor het snel en intuïtief wisselen van toebehoren.