Hogedrukreiniger HD 8/20 G
De HD 8/20 G is een koudwater hogedrukreiniger met benzinemotor en werkdruk van 200 bar. De reiniger heeft een Honda-benzinemotor voor mobiel gebruik onder de zwaarste omstandigheden, ook als er geen stroombron is.
Onze HD 8/20 G koudwaterhogedrukreiniger met 200 bar druk en Honda-benzinemotor garandeert maximale onafhankelijkheid, flexibiliteit en mobiliteit. Zelfs als er geen stroomvoorziening beschikbaar is, laat deze machine een onafhankelijk gebruik toe onder de moeilijkste omstandigheden. Zelfs een wateraansluiting is niet nodig, want de hogedrukreiniger uit het HD Gasoline Advanced gamma kan in geval van nood water uit waterreservoirs zuigen. Het uiterst robuuste basisframe kan zelfs de zwaarste omstandigheden aan. Ook het frameconcept is ergonomisch ontworpen, zodat de machine gemakkelijk te vervoeren is, zelfs op ruw terrein. De lekvrije wielen verhogen zijn robuustheid nog extra. Een groot waterfilter en een thermostaatklep beschermen de pomp, terwijl een optioneel kooiframe met oogjes om het laden met de kraan te vergemakkelijken voor extra veiligheid van de machine zorgt. Met de EASY!Force hogedrukspuit, die gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukspuit om de houdkracht voor de bestuurder tot nul te reduceren, en de EASY!Lock snelsluitingen, die het op- en afbouwen van de machine vijf keer sneller maken dan met conventionele schroefverbindingen, is de machine zeer handig in het gebruik.
Kenmerken en voordelen
Maximale onafhankelijkheidUitgerust met betrouwbare Honda- of Yanmar-motoren om te gebruiken als er geen externe stroomvoorziening is. Kan water opzuigen – bijvoorbeeld uit een vijver of een meer – om voor de reiniging gebruikt te worden.
Uitstekend bedieningscomfortHet ergonomische frameconcept vergemakkelijkt het vervoer ook op een oneffen ondergrond. Opbergmogelijkheden voor alle toebehoren direct aan het apparaat. Lekbestendige wielen garanderen een langdurig grote mobiliteit.
Grote veelzijdigheidHet optionele Cage-veiligheidsframe met ogen voor verlading per kraan beschermt het apparaat betrouwbaar. Aanbouwset slanghaspel voor een kortere op- en afwindtijd optioneel verkrijgbaar. Draagbare versie met robuust buisframe speciaal voor schilders en stukadoors (HD 728 B).
Ontworpen voor de zwaarste gebruiksomstandigheden.
- Zeer robuust basisframe voor dagelijks gebruik onder minder gunstige omstandigheden.
- Groot waterfilter ter bescherming van de pomp.
- Thermoventiel ter bescherming van de pomp tegen oververhitting bij gebruik in kringloop.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|200 - 750
|Werkdruk (bar/MPa)
|10 - tot 200 / 1 - 20
|Max. druk (bar/MPa)
|270 / 27
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Watertoevoer
|1″
|Aandrijving
|Benzine
|Motorenfabrikant
|Honda
|Motortype
|GX 270
|Aantal gelijktijdige gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|kar
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|57,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|64,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|790 x 608 x 1104
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte hogedrukslang: 15 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Specificaties hogedrukslang: DN 6, 250 bar
- Powersproeier
Uitvoering
- Traploze regeling van druk en waterhoeveelheid
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
Toepassingen
- Bouw (gevelreiniging, reinigen van bouwvoertuigen en -gereedschap)
- Landbouw (reinigen van voertuigen en apparatuur of voor gebruik in landbouw)
- Industrie (reinigen van apparatuur)
- Schoonmaakbedrijven (reinigen van bijv. pleinen en garages)
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.