Onze HD 8/20 G koudwaterhogedrukreiniger met 200 bar druk en Honda-benzinemotor garandeert maximale onafhankelijkheid, flexibiliteit en mobiliteit. Zelfs als er geen stroomvoorziening beschikbaar is, laat deze machine een onafhankelijk gebruik toe onder de moeilijkste omstandigheden. Zelfs een wateraansluiting is niet nodig, want de hogedrukreiniger uit het HD Gasoline Advanced gamma kan in geval van nood water uit waterreservoirs zuigen. Het uiterst robuuste basisframe kan zelfs de zwaarste omstandigheden aan. Ook het frameconcept is ergonomisch ontworpen, zodat de machine gemakkelijk te vervoeren is, zelfs op ruw terrein. De lekvrije wielen verhogen zijn robuustheid nog extra. Een groot waterfilter en een thermostaatklep beschermen de pomp, terwijl een optioneel kooiframe met oogjes om het laden met de kraan te vergemakkelijken voor extra veiligheid van de machine zorgt. Met de EASY!Force hogedrukspuit, die gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukspuit om de houdkracht voor de bestuurder tot nul te reduceren, en de EASY!Lock snelsluitingen, die het op- en afbouwen van de machine vijf keer sneller maken dan met conventionele schroefverbindingen, is de machine zeer handig in het gebruik.