Nettoyeurs haute pression HD 8/20 G
Le HD 8/20 G est un nettoyeur haute pression à moteur essence Honda avec une pression de 200 bar pour une utilisation mobile et autonome dans des conditions difficiles.
Le nettoyeur haute pression thermique HD 8/20 G garantit un maximum d'indépendance, de flexibilité et de mobilité. Même si aucune source d'énergie n'est disponible, cette machine à moteur à essence Honda permet une utilisation indépendante dans les conditions les plus difficiles. Son châssis tubulaire extrêmement robuste et ses roues anti-crevaison la rendent facile à transporter, même sur terrains accidentés. Un grand filtre à eau et une valve de sécurité et de surchauffe protège la pompe, tandis que la structure Cage en option facilite le chargement par grue. Divers espaces de stockage pour tous les accessoires sont situés sur la machine. Pour encore plus de praticité, un tambour enrouleur pour flexible est disponible en option. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d’une valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue.
Caractéristiques et avantages
Autonomie maximaleAdapté aux moteurs Honda et Yanmar pour utilisation sans alimentation électrique externe. Peut aspirer de l'eau - par exemple celle des lacs ou des étangs - et l'utiliser pour le nettoyage.
Facilité d'utilisationLe châssis tubulaire rend le transport plus facile sur un sol inégal. Possibilités de rangement de tous les accessoires directement sur l'appareil. Roues anti-crevaison garantissant une grande mobilité.
PolyvalentStructure Cage en option avec oeillets pour chargement par grue. Tambour-enrouleur de flexible en option. Version portable avec châssis tubulaire en acier conçue particulièrement pour les peintres et les plâtriers (HD 728B).
Pour les travaux les plus exigeants
- Cadre robuste pour une utilisation quotidienne dans des conditions difficiles.
- Grand filtre à eau pour protéger la pompe.
- Valve de sécurité et de surchauffe protégeant la pompe.
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|200 - 750
|Pression de service (bar/MPa)
|10 - jusqu'à 200 / 1 - 20
|Pression max. (bar/MPa)
|270 / 27
|Température d'admission (°C)
|60
|Arrivée d'eau
|1″
|Type d'entraînement
|Essence
|Constructeur du moteur
|Honda
|Type de moteur
|GX 270
|Nombre d'utilisateurs simultanés
|1
|Mobilité
|amovible
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|57,5
|Poids emballage inclus (kg)
|64,7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|790 x 608 x 1104
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur flexible haute pression: 15 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Spécification flexible haute pression: DN 6, 250 bar
- Powerbuse
Équipement
- Réglage continu de la pression et du débit d'eau
- Fonction de dosage de détergent: Aspiration
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Construction : nettoyage de façades, nettoyage des véhicules et équipements de construction
- Agriculture : nettoyage de véhicules ou d'équipements
- Industrie : nettoyage d'équipement
- Entreprises de propreté : nettoyage des zones extérieures (parcs, parkings, …)
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HD 8/20 G
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.