Hogedrukreiniger HDS-E 8/16-4 M 12 kW
Bij onze warmwater hogedrukreiniger HDS-E 8/16-4M, verlaagt de innovatieve boilerisolatie het stroomverbruik van deze elektrisch verwarmde machine (12 kW) in stand-by-modus met 40%.
Vet en olieachtig vuil wordt het meest effectief aangepakt bij hoge temperaturen. De HDS E 8/16-4 M warmwaterhogedrukreiniger biedt een maximale werktemperatuur van 85°C, waardoor hij optimaal is uitgerust voor dergelijke taken, met een aanhoudende temperatuur van 45°C die mogelijk is dankzij de Servo Control en de geïntegreerde hogesnelheidsverwarmingskamer. Tot de innovatieve uitrusting van de elektrisch verwarmde machine behoren ook het nieuwe EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelspluitingen: Terwijl het EASY!Force hogedrukpistool gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nul te reduceren, maken de EASY!Lock snelsluitingen het mogelijk om vijf keer sneller te werken dan met conventionele schroefverbindingen, zonder verlies van stevigheid of lange levensduur. De HDS E 8/16-4 M maakt ook indruk met een uitstekende energie-efficiëntie. Dit wordt o.a. gegarandeerd door een nieuwe hoogwaardige ketelisolatie, die het stroomverbruik in stand-by modus met 40% reduceert, en de gepatenteerde eco! efficiency modus, die het mogelijk maakt om de machine automatisch te laten werken bij een economische werking op 60°C.
Kenmerken en voordelen
Bijzonder energie-efficiënt, voor grote kostenbesparing
- Door het hoogisolerende isolatiemateriaal tot 40% energiebesparing in de stand-bystand.
- Unieke eco!efficiency-stand.
Bijzonder hoge werktemperatuur
- Groot warmwaterreservoir (max. 85 °C).
- Tot 30 °C in continu bediening.
Spaart tijd en moeite: dankzij het EASY!Force hogedrukspuitpistool en de EASY!Lock snelkopppelingen.
- Eindelijk een moeiteloze bediening: dankzij het EASY!Force hogedrukpistool.
- EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.
Servo Control
- Voor een duidelijk hogere watertemperatuur bij het toebehoren.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|300 - 760
|Werkdruk (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Max. temperatuur (aanvoer 12° C) (°C)
|min. 30 - max. 85
|Vermogen (kW)
|17,5
|Stroomkabel (m)
|5
|Warmteafgifte (kW)
|12
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|119,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|130,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Specificaties hogedrukslang: DN 6, 250 bar
- Sproeilans: 1050 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- elektrische verwarmingsinstallatie, vrij van uitlaatgassen
- Controlepaneel met lichtindicatoren
- Drukuitschakeling
- 2 reinigingsmiddelentanks
- Servo Control
Toepassingen
- Elektrisch verwarmde warmwater hogedrukreiniger voor een bediening zonder uitlasgassen bij gebruik indoor.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HDS-E 8/16-4 M 12 kW
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.