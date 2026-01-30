Vet en olieachtig vuil wordt het meest effectief aangepakt bij hoge temperaturen. De HDS E 8/16-4 M warmwaterhogedrukreiniger biedt een maximale werktemperatuur van 85°C, waardoor hij optimaal is uitgerust voor dergelijke taken, met een aanhoudende temperatuur van 45°C die mogelijk is dankzij de Servo Control en de geïntegreerde hogesnelheidsverwarmingskamer. Tot de innovatieve uitrusting van de elektrisch verwarmde machine behoren ook het nieuwe EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelspluitingen: Terwijl het EASY!Force hogedrukpistool gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nul te reduceren, maken de EASY!Lock snelsluitingen het mogelijk om vijf keer sneller te werken dan met conventionele schroefverbindingen, zonder verlies van stevigheid of lange levensduur. De HDS E 8/16-4 M maakt ook indruk met een uitstekende energie-efficiëntie. Dit wordt o.a. gegarandeerd door een nieuwe hoogwaardige ketelisolatie, die het stroomverbruik in stand-by modus met 40% reduceert, en de gepatenteerde eco! efficiency modus, die het mogelijk maakt om de machine automatisch te laten werken bij een economische werking op 60°C.