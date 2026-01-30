L’HDS-E 8/16-4 M 12 kW s’utilise partout où les gaz d’échappement sont gênants ou interdits. La chaudière est entièrement en acier inox avec une résistance chauffante intégrée. La puissance de chauffe est de 12 kW. Grâce à l'isolation haute performance de sa chaudière et à son mode eco!efficiency l'appareil consomme peu d'énergie. Le système de protection de la machine et du serpentin permet de prolonger la durée de vie en le protégeant du calcaire et de la corrosion. L’HDS-E 8/16-4 M 12 kW dispose de 2 réservoirs de détergent à rinçage automatique qui permettent de passer aisément d’un produit à l’autre en toute économie. Il dispose également d’un système de rangement pour les accessoires. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués.La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité. Equipée d’une valve en céramique, la poignée-pistolet EASY!Force est conçue pour durer 5 fois plus longtemps.