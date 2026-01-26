Bronbesparend en toch enorm krachtig: de innovatieve HDS E 8/16-4 M warmwaterhogedrukreiniger biedt een verwarmingsvermogen van 24 kW en een hoge werktemperatuur van maximaal 85°C. Bovendien is hij extreem energiezuinig. De innovatieve, zeer effectieve ketelisolatie van de elektrisch verwarmde machine reduceert het stroomverbruik in de stand-by modus met maar liefst 40%. Wanneer de eco!efficiency modus wordt geactiveerd, schakelt de hogedrukreiniger automatisch over naar een zeer efficiënte werking op 60°C, wat absoluut voldoende is voor de meeste reinigingswerkzaamheden. Als er echter zeer olieachtige en vette vervuiling moet worden verwijderd, is de maximaal mogelijke werktemperatuur de moeite waard. Met de Servo Control is het eenvoudig om een temperatuur tot 70°C te handhaven, zelfs in continubedrijf. Extra innovatieve details zoals het EASY!Force hogedrukpistool, dat gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht voor de operator tot nul te reduceren, evenals de EASY!Lock snelsluitingen, die het op- en afbouwen vijf keer sneller maken dan bij conventionele schroefverbindingen, ronden het uitstekende uitrustingspakket af.