Hogedrukreiniger HDS-E 8/16-4 M 24 kW
De elektrisch verwarmde warmwater hogedrukreiniger HDS-E 8/16-4M blinkt uit door zijn warmteafgifte van 24 kW en een hoge energie-efficiëntie overal waar uitlaatgassen ongewenst of verboden zijn.
Bronbesparend en toch enorm krachtig: de innovatieve HDS E 8/16-4 M warmwaterhogedrukreiniger biedt een verwarmingsvermogen van 24 kW en een hoge werktemperatuur van maximaal 85°C. Bovendien is hij extreem energiezuinig. De innovatieve, zeer effectieve ketelisolatie van de elektrisch verwarmde machine reduceert het stroomverbruik in de stand-by modus met maar liefst 40%. Wanneer de eco!efficiency modus wordt geactiveerd, schakelt de hogedrukreiniger automatisch over naar een zeer efficiënte werking op 60°C, wat absoluut voldoende is voor de meeste reinigingswerkzaamheden. Als er echter zeer olieachtige en vette vervuiling moet worden verwijderd, is de maximaal mogelijke werktemperatuur de moeite waard. Met de Servo Control is het eenvoudig om een temperatuur tot 70°C te handhaven, zelfs in continubedrijf. Extra innovatieve details zoals het EASY!Force hogedrukpistool, dat gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht voor de operator tot nul te reduceren, evenals de EASY!Lock snelsluitingen, die het op- en afbouwen vijf keer sneller maken dan bij conventionele schroefverbindingen, ronden het uitstekende uitrustingspakket af.
Kenmerken en voordelen
Bijzonder energie-efficiënt, voor grote kostenbesparing
- Door het hoogisolerende isolatiemateriaal tot 40% energiebesparing in de stand-bystand.
- Unieke eco!efficiency-stand.
Bijzonder hoge werktemperatuur
- Groot warmwaterreservoir (max. 85 °C).
- Tot 45°C in continu bediening bij volle belasting of 70°C met Servo Control.
Spaart tijd en moeite: dankzij het EASY!Force hogedrukspuitpistool en de EASY!Lock snelkopppelingen.
- Eindelijk een moeiteloze bediening: dankzij het EASY!Force hogedrukpistool.
- EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.
Servo Control
- Voor een duidelijk hogere watertemperatuur bij het toebehoren.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|300 - 760
|Werkdruk (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Max. temperatuur (aanvoer 12° C) (°C)
|min. 45 - max. 85
|Vermogen (kW)
|29,5
|Stroomkabel (m)
|5
|Warmteafgifte (kW)
|24
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|122,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|133,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Specificaties hogedrukslang: DN 6, 250 bar
- Sproeilans: 1050 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- elektrische verwarmingsinstallatie, vrij van uitlaatgassen
- Controlepaneel met lichtindicatoren
- Drukuitschakeling
- 2 reinigingsmiddelentanks
- Servo Control
Toepassingen
- Elektrisch verwarmde warmwater hogedrukreiniger voor een bediening zonder uitlasgassen bij gebruik indoor.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.