Nettoyeurs haute pression HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Le nettoyeur haute pression HDS-E 8/16-4M 24kW est un nettoyeur professionnel, idéal pour toutes les utilisations dans les endroits clos.
L’HDS-E 8/16-4 M 24 kW s’utilise partout où les gaz d’échappement sont gênants ou interdits. La chaudière est entièrement en acier inox avec une résistance chauffante intégrée et une chambre de chauffage rapide. La puissance de chauffe est de 24 kW. Il dispose de 2 réservoirs de détergent à rinçage automatique qui permettent de passer aisément d’un produit à l’autre en toute économie, ainsi que d’un système de rangement pour les accessoires. Le système protection de la machine et du serpentin protège l’appareil du calcaire et de la corrosion et prolonge ainsi sa durée de vie. En mode eco!efficiency, l’appareil permet de réduire la consommation d'énergie. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité. Equipée d’une valve en céramique, la poignée-pistolet EASY!Force est conçue pour durer 5 fois plus longtemps.
Caractéristiques et avantages
Très économe en énergie
- Isolant de la chaudière haute performance: 40% en moins d’énergie consommée
- Mode eco!efficiency unique
Haute température de travail
- Grand réservoir d'eau chaude (max. 85 ° C dans le système de chauffe)
- Jusqu'à 45 °C en fonctionnement continu à pleine charge ou 70 °C grâce au dispositif Servo Control.
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock
- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
Servo Control
- Nettoyage à haute température
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|300 - 760
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Température (avec une admission à 12 °C) (°C)
|min. 45 - max. 85
|Puissance de raccordement (kW)
|29,5
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Puissance de chauffe (kW)
|24
|Poids (avec accessoire) (kg)
|122,1
|Poids emballage inclus (kg)
|133,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Spécification flexible haute pression: DN 6, 250 bar
- Lance d'arrosage: 1050 mm
- Powerbuse
Équipement
- Chauffage électrique sans gaz d'échappement
- Barre de commande avec témoins lumineux
- Coupure de la pression
- 2 réservoirs à détergent
- Servo Control
Domaines d'utilisation
- Nettoyeur à haute pression d'eau chaude avec chauffe électrique pour gaz d'échappement dans les espaces intérieurs
Piéces détachées HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.