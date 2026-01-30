Hogedrukreiniger HDS 1000 Be
Onafhankelijk van externe stroomvoorziening: de warmwater hogedrukreiniger HDS 1000 Be met Honda benzinemotor en electrostart. Ontworpen voor een veeleisend, continu gebruik. Geschikt voor kraanverlading.
Krachtige, verwarmde HDS 1000 Be hogedrukreiniger voor zwaar, continu gebruik overal waar geen stroomaansluiting aanwezig is. De robuuste Honda-benzinemotor met handige elektrische start en automatische snelheidsreductie tijdens de werkpauzes zorgt voor maximale onafhankelijkheid, en het robuuste frame dat de componenten beschermt is ontworpen voor het verladen met een kraan of vorkheftruck. Alle componenten zijn gemaakt van hoogwaardige materialen. De hogedrukpomp is bijvoorbeeld uitgerust met een messing cilinderkop, roestvrijstalen kleppen en zuigers met een chroomnikkelcoating. Baanbrekende nieuwe ontwikkelingen zoals het EASY!Force hogedrukpistool en EASY!Lock snelsluitingen worden standaard meegeleverd. Terwijl het EASY!Force hogedrukpistool gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nul te reduceren, maken de EASY!Lock snelsluitingen het mogelijk om vijf keer sneller te werken dan met conventionele schroefverbindingen, zonder verlies van stevigheid of lange levensduur. De geïntegreerde druk- en waterstroomregeling via Servo Control direct op het hogedrukpistool maakt een optimale aanpassing aan de verschillende reinigingstaken mogelijk.
Kenmerken en voordelen
Uitstekend bedieningscomfortBij watertekort en oververhitting schakelt de brander automatisch uit. Door het ergonomische handspuitpistool is minder kracht nodig om het pistool vast te houden en te bedienen.
Maximale capaciteitHoogwaardige brander met opstaande verwarmingsspiraal en stabiele tijdontsteking. Voor het verwijderen van zeer hardnekkig aangekoekt vuil. Twee geïntegreerde diesel- en benzinetanks zorgen voor lange gebruikstijden.
KrachtigVoldoen aan de uitlaatgasemissienormen standaard EU STAGE V. Elektrostarter voor een moeiteloze start.
Gebruiksvriendelijke bediening
- Het toerental wordt in standby-positie automatisch geregeld. Dit ontziet de motor en spaart tegelijkertijd energie.
- Verlading met een kraan is mogelijk dankzij het stevige stalen buizenframe.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|450 - 900
|Werkdruk (bar/MPa)
|40 - 210 / 4 - 21
|Max. temperatuur (aanvoer 12° C) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Verbruik stookolie volle belasting / eco!efficiency (kg/u)
|5,6
|Brandstoftank (l)
|34
|Brandstoffen
|Benzine / Diesel
|Aandrijving
|Benzine
|Motorenfabrikant
|Honda
|Motortype
|GX 390
|Aantal gelijktijdige gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|Stationair
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|175,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|181,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1100 x 750 x 785
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Powersproeier
- Servo Control
Uitvoering
- Lengte hogedrukslang: 15 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Cage buizenframe
- Elektrostart
- Stabiel stalen buizenframe geschikt voor kraantransport
Videos
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HDS 1000 Be
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.