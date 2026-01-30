Krachtige, verwarmde HDS 1000 Be hogedrukreiniger voor zwaar, continu gebruik overal waar geen stroomaansluiting aanwezig is. De robuuste Honda-benzinemotor met handige elektrische start en automatische snelheidsreductie tijdens de werkpauzes zorgt voor maximale onafhankelijkheid, en het robuuste frame dat de componenten beschermt is ontworpen voor het verladen met een kraan of vorkheftruck. Alle componenten zijn gemaakt van hoogwaardige materialen. De hogedrukpomp is bijvoorbeeld uitgerust met een messing cilinderkop, roestvrijstalen kleppen en zuigers met een chroomnikkelcoating. Baanbrekende nieuwe ontwikkelingen zoals het EASY!Force hogedrukpistool en EASY!Lock snelsluitingen worden standaard meegeleverd. Terwijl het EASY!Force hogedrukpistool gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nul te reduceren, maken de EASY!Lock snelsluitingen het mogelijk om vijf keer sneller te werken dan met conventionele schroefverbindingen, zonder verlies van stevigheid of lange levensduur. De geïntegreerde druk- en waterstroomregeling via Servo Control direct op het hogedrukpistool maakt een optimale aanpassing aan de verschillende reinigingstaken mogelijk.