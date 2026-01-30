Hogedrukreiniger HD 10/25-4 SXA Plus
De HD 10/25-4 SXA Plus koudwater hogedrukreiniger gemaakt van de beste materialen voor maximale prestaties. Met assistentiesystemen, automatische slangoproller en Vibrasoft-vuilfrees .
De HD 10/25-4 SXA Plus koudwater hogedrukreiniger voldoet aan de hoogste eisen qua kwaliteit en ergonomie. Het EASY!Force Advanced hogedrukpistool reduceert de houdkracht tot nul. Druk en watervolume zijn regelbaar via de servobesturing tussen lans en pistool. Hierdoor kan de druk worden verminderd voor gevoelige oppervlakken, zonder de spuitmond of instellingen te wijzigen. De Vibrasoft-vuilfrees dempt geluid en trillingen. Assistentiesystemen en een LED-statusdisplay bieden duidelijkheid. Dit superklasse apparaat imponeert met zijn uitstekende afwerking en topmaterialen. De kern is een robuuste tuimelschijfpomp met rvs-zuigers en messing cilinderkop. De langzaam lopende, 4-polige motor met lucht- en waterkoeling is krachtig en duurzaam. Het lichte chassis met aluminium framesteunen is geschikt voor kraanbelading. De verticale motor-pompunit zorgt voor een compact en mobiel ontwerp. Tot slot heeft hij een Ultra Guard HD-slang met Teflon®-coating, veel opbergruimte en een automatische slanghaspel die op- en afrollen tot 45° toelaat, zelfs onder druk.
Kenmerken en voordelen
Automatische slanghaspelAutomatisch op- en afrollen tot een hoek van 45°, ook onder druk. Krasbestendige en gladde Ultra Guard HD-slang met Teflon®-coating. Insteltijden tot twee keer zo snel.
Compact rechtopstaand ontwerpconcept gebaseerd op verticale opstelling van motor- en pompeenheidKleine voetafdruk en ruimtebesparende proporties. Gemakkelijk te manoeuvreren en te vervoeren. Maximale stabiliteit zorgt voor een stabiele ondergrond van de machine.
4-polige laagtoerige motor met lucht-waterkoeling, robuuste pomp met roestvrijstalen zuigers en messing cilinderkopLange levensduur en lage onderhoudskosten. Hoge prestaties en hoog rendement. Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60 °C.
Ergonomische Vibrasoft vuilfrees
- Vermindert trillingen tot 30%.
- Vermindert volume en geluidsniveau.
- Het roterende mondstuk maakt uitgebreide reinigingswerkzaamheden overbodig.
Intelligent serviceconcept vergemakkelijkt snelle bediening ter plaatse
- Zwenkbare pompkop.
- Handige oliepeilaanduiding en olieafvoeropening geïntegreerd in het chassis.
- Modulaire constructie, bestaande uit pomp, motor en schakelkast.
Assistentie systemen en LED Status Display
- Geïntegreerde elektronica voor machinebewaking.
- Automatische uitschakeling bij laagspanningsbereik of overspanning.
- Uitschakeling bij lekkage of fase-uitval.
Uitgebreide accessoires met EASY!Lock
- Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de Servo Control-controller die tussen de lans en het trekkerpistool is geplaatst.
- EASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkracht.
- Roterende roestvrijstalen lans van 1050 mm.
Meerdere opbergruimtes voor accessoires geïntegreerd in de machine
- Opbergvak.
- Verstelbare haken, bijv. voor het opbergen van een tweede lans of elektrische kabel.
- Opbergruimte voor hogedrukslang.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|376 / 424
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 1000
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar)
|80 - 250
|Max. druk (bar)
|280
|Vermogen (kW)
|8,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Sproeiergrootte
|047
|Watertoevoer
|1″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|81,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|90,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|607 x 518 x 1063
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte hogedrukslang: 20 m
- Type hogedrukslang: Ultra Guard
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Sproeilans: 1050 mm
- Powersproeier
- Vuilfrees
- Servo Control
Uitvoering
- 4-polige krachtstroommotor met lucht- en waterkoeling
- 3-plunjer axiaalpomp: Met RVS plunjers
- Drukuitschakeling
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Elektronische motorbescherming met LED-indicatoren
- De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden
- Messing wateringang
Toepassingen
- Reinigen van tractoren, machines en werktuigen in de landbouw
- Reinigen van machines en werktuigen op de bouwplaats, zoals cementmolens, steigers, wielladers, graafmachines of betonpompen
- Het reinigen van productiemachines in de industrie, zoals in spuiterijen, in de voedselproductie of in de productiesector
- Reinigen van voertuigen in de transportsector, zoals vrachtwagens, schepen, vliegtuigen of bussen
- Reinigen van gemeenschappelijke ruimten zoals openbare pleinen, opritten, fonteinen of parkeerplaatsen
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.