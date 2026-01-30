De HD 10/25-4 SXA Plus koudwater hogedrukreiniger voldoet aan de hoogste eisen qua kwaliteit en ergonomie. Het EASY!Force Advanced hogedrukpistool reduceert de houdkracht tot nul. Druk en watervolume zijn regelbaar via de servobesturing tussen lans en pistool. Hierdoor kan de druk worden verminderd voor gevoelige oppervlakken, zonder de spuitmond of instellingen te wijzigen. De Vibrasoft-vuilfrees dempt geluid en trillingen. Assistentiesystemen en een LED-statusdisplay bieden duidelijkheid. Dit superklasse apparaat imponeert met zijn uitstekende afwerking en topmaterialen. De kern is een robuuste tuimelschijfpomp met rvs-zuigers en messing cilinderkop. De langzaam lopende, 4-polige motor met lucht- en waterkoeling is krachtig en duurzaam. Het lichte chassis met aluminium framesteunen is geschikt voor kraanbelading. De verticale motor-pompunit zorgt voor een compact en mobiel ontwerp. Tot slot heeft hij een Ultra Guard HD-slang met Teflon®-coating, veel opbergruimte en een automatische slanghaspel die op- en afrollen tot 45° toelaat, zelfs onder druk.