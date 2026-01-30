Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/25-4 SXA Plus a été conçu pour répondre aux exigences les plus poussées en matière d'ergonomie et de qualité. Le pistolet haute pression EASY!Force Advanced réduit à zéro l'effort de maintien. La pression et la quantité d'eau peuvent être ajustées via le réglage Servo Control entre la lance et le pistolet. Ainsi, une réduction de la pression est possible pour les supports délicats, sans changement de buse ni réglage sur l'appareil. La buse rotative Vibrasoft atténue le bruit et les vibrations. Les systèmes d'assistance et l'indication de l'état à LED permettent de se repérer. Cet appareil de la gamme Super se distingue par sa finition irréprochable et ses matériaux haut de gamme. Au cœur de l'appareil se trouve une pompe à plateau oscillant robuste, dotée de pistons en acier inoxydable et d'une culasse en laiton. Le moteur à 4 pôles, à faible vitesse, refroidi à l'eau et à l'air, est durable et performant. Des entretoises de châssis en aluminium intégrées forment un châssis léger, adapté au chargement par grue. Le format debout avec le groupe moteur et l'unité de pompage verticaux garantit un design compact et mobile. En outre, l'équipement comprend un flexible haute pression Ultra Guard à revêtement en Teflon® et de nombreux rangements pour les accessoires ainsi qu'un enrouleur de flexible automatique pour l'enroulement et le déroulement jusqu'à 45°, même sous pression.