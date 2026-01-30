Nettoyeurs haute pression HD 10/25-4 SXA Plus
Nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/25-4 SXA Plus fabriqué à partir de matériaux haut de gamme pour des performances maximales. Avec systèmes d'assistance, enrouleur de flexible automatique et buse rotative Vibrasoft.
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/25-4 SXA Plus a été conçu pour répondre aux exigences les plus poussées en matière d'ergonomie et de qualité. Le pistolet haute pression EASY!Force Advanced réduit à zéro l'effort de maintien. La pression et la quantité d'eau peuvent être ajustées via le réglage Servo Control entre la lance et le pistolet. Ainsi, une réduction de la pression est possible pour les supports délicats, sans changement de buse ni réglage sur l'appareil. La buse rotative Vibrasoft atténue le bruit et les vibrations. Les systèmes d'assistance et l'indication de l'état à LED permettent de se repérer. Cet appareil de la gamme Super se distingue par sa finition irréprochable et ses matériaux haut de gamme. Au cœur de l'appareil se trouve une pompe à plateau oscillant robuste, dotée de pistons en acier inoxydable et d'une culasse en laiton. Le moteur à 4 pôles, à faible vitesse, refroidi à l'eau et à l'air, est durable et performant. Des entretoises de châssis en aluminium intégrées forment un châssis léger, adapté au chargement par grue. Le format debout avec le groupe moteur et l'unité de pompage verticaux garantit un design compact et mobile. En outre, l'équipement comprend un flexible haute pression Ultra Guard à revêtement en Teflon® et de nombreux rangements pour les accessoires ainsi qu'un enrouleur de flexible automatique pour l'enroulement et le déroulement jusqu'à 45°, même sous pression.
Caractéristiques et avantages
Enrouleur de flexible automatiqueEnroulement et déroulement automatiques jusqu'à un angle de 45°, même sous pression. Flexible haute pression Ultra Guard résistant à l'abrasion et lisse à revêtement Teflon®. Temps de préparation réduit jusqu'à 50 %.
Concept de design Upright compact grâce au format debout avec groupe moteur et unité de pompage installés à la verticaleFaible encombrement au sol et dimensions extérieures réduites. Facile à manœuvrer et à transporter. Stabilité maximale pour installer l'appareil en toute sécurité.
Moteur à 4 pôles, à faible vitesse, refroidi à l'eau et à l'air, pompe robuste, dotée de pistons en acier inoxydable et d'une culasse en laitonLongue durée de vie et faibles frais de maintenance. Puissance élevée et efficacité élevée. Avec fonction d'aspiration et jusqu'à 60 °C de température de l'eau.
Rotabuse Vibrasoft ergonomique
- Jusqu'à 30 % de réduction des vibrations.
- Réduction du volume sonore et du niveau de bruit.
- Permet un travail à moindre effort et prolongé à l'aide de la buse rotative.
Concept de service élaboré, permettant des interventions rapides sur place
- Tête de pompe orientable.
- Indicateur de niveau d'huile pratique et canal de vidange d'huile intégré au châssis.
- Concept de composants modulaire avec pompe, moteur et armoire de commande.
Systèmes d'assistance et indication de l'état à LED
- Surveillance électronique.
- Coupure automatique en cas de surtension ou de sous-tension.
- Coupure en cas de fuite ou de défaillance.
Vaste éventail d'accessoires avec EASY!Lock
- La pression et la quantité d'eau peuvent être ajustées via le réglage Servo Control entre la lance et le pistolet.
- EASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue car sans effort de maintien.
- Lance en acier inoxydable rotative de 1 050 mm.
Possibilités de rangement variées pour les accessoires directement sur l'appareil
- Poche kangourou.
- Crochets réglables, par ex. en guise de 2e support de lance ou pour le câble électrique.
- Rangement pour flexible haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|376 / 424
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|500 - 1000
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|80 - 250
|Pression max. (bar)
|280
|Puissance de raccordement (kW)
|8,8
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Taille de buse
|047
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|81,9
|Poids emballage inclus (kg)
|90,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|607 x 518 x 1063
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur flexible haute pression: 20 m
- Type de flexible haute pression: Ultra Guard
- Spécification flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance d'arrosage: 1050 mm
- Powerbuse
- Rotabuse
- Servo Control
Équipement
- Moteur à courant triphasé 4 pôles avec refroidissement à air et à eau
- Pompe axiale à 3 pistons: avec pistons en acier inoxydable
- Coupure de la pression
- Filtre fin à eau intégré
- Électronique de protection du moteur avec affichage LED
- Voyant de niveau d'huile
- Entrée d'eau en laiton
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
- Nettoyage des engins et des équipements sur les chantiers, par ex. bétonneuses, échafaudages, chargeuses sur roues, pelleteuses ou pompes à béton
- Nettoyage des équipements de production dans l'industrie, par ex. dans les lignes de peinture, dans la production agroalimentaire ou l'industrie manufacturière
- Nettoyage des véhicules et des moyens de transport tels que les camions, les bateaux, les avions ou les bus
- Nettoyage des espaces municipaux tels que les places, les voies d'accès, les fontaines ou les parkings publics
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HD 10/25-4 SXA Plus
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.