Hogedrukreiniger HD 10/21-4M ST Classic
Stationaire, robuuste hogedrukreiniger met een stalen frame, duurzame krukaspomp en een 4-polige langzaamlopende motor voor een betrouwbare en onderhoudsarme werking.
De Kärcher HD 10/21-4 M ST Classic is een stationaire hogedrukreiniger die zich kenmerkt door zijn robuuste ontwerp en hoogwaardige componenten. Dit veelzijdige apparaat uit de middenklasse is ideaal voor het reinigen van voertuigen, productiefaciliteiten en landbouwmachines. De duurzame krukaspomp met messing cilinderkop en aanzuigfunctie is geschikt voor watertemperaturen tot 60 °C en maakt het mogelijk om de waterhoeveelheid en de werkdruk te reguleren. De 4-polige langzaamlopende motor vermindert de slijtage van de pomp, die bovendien extra wordt beschermd door een geïntegreerd waterfilter. Dankzij het modulaire ontwerp zijn alle belangrijke onderdelen eenvoudig toegankelijk, wat het onderhoud vereenvoudigt. Het doordachte ontwerp wordt gecompleteerd door EASY!Lock-aansluitingen voor het snel wisselen van accessoires en slimme opbergmogelijkheden.
Kenmerken en voordelen
Robuust, stationair chassis
- Een robuust stalen buisframe beschermt de machine effectief tegen beschadiging.
- Een robuust stalen buizenframe beschermt alle componenten.
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires.
Robuuste krukaspomp met cilinderkop van messing
- Hoge prestaties en hoog rendement.
- Lange levensduur en lage onderhoudskosten.
- Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60 °C.
4-polige laagtoerige elektromotor
- Verminderd motortoerental voor minder pompslijtage.
- Lange levensduur van de motor.
- Zeer lage motortrillingen.
Groot geïntegreerd waterfilter
- Gemakkelijk toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen vuildeeltjes in het water.
- Doeltreffende bescherming van de pomp tegen verontreinigingen.
- Gemakkelijk te bereiken, eenvoudig te reinigen.
Klassieke accessoires met EASY!Lock-aansluitingen
- Robuuste en duurzame accessoires.
- Snel op te stellen en in te pakken plus eenvoudig vervangen van accessoires.
- Gemakkelijk en intuïtief te bedienen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|380 - 415
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 1000
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar)
|35 - 210
|Max. druk (bar)
|250
|Vermogen (kW)
|7,5
|Stroomkabel (m)
|5
|Sproeiergrootte
|052
|Watertoevoer
|1″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|63,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|72,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|698 x 410 x 498
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: Standaard
- Sproeilans: 840 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Drukuitschakeling
Toepassingen
- Hogedrukreiniging van voertuigen
- Voor schoonmaaktaken in de voedings- en chemische industrie
- Het reinigen van productiemachines in de industrie, zoals in spuiterijen, in de voedselproductie of in de productiesector
- Hogedrukreiniging van machines en uitrusting in de bouwsector, landbouw en voor gemeentes.
- Geschikt voor diverse toepassingen in de transport- en logistieke sector.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 10/21-4M ST Classic
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.