De HD 10/25-4 S Classic koudwater-hogedrukreiniger is ontworpen voor dagelijks gebruik onder zware omstandigheden en maakt indruk met zijn krachtige prestaties. Hij scoort met zijn solide constructie en een robuust stalen frame. De structuur is eenvoudig, intuïtief en maakt een snel en ongecompliceerd gebruik mogelijk. Alle belangrijke onderdelen zijn gemakkelijk en snel toegankelijk. De superklasse hogedrukreiniger is uitgerust met het Classic hogedrukpistool voor apparaten uit de HD Classic serie. Daarnaast is hij voorzien van de hoogwaardige EASY!Lock snelsluiting. Dit maakt het 5 keer sneller op- en afbouwen mogelijk. Dit bespaart tijd en zenuwen. Een geïntegreerd waterfilter beschermt de hogedrukpomp betrouwbaar tegen vuildeeltjes en vervuiling en verlengt daarmee de levensduur. Een krachtige krukaspomp en robuuste materialen vormen het hart van de hogedrukreiniger: met een cilinderkop van messing en zuigers met keramische hulzen. De druk kan naar wens aan de pomp worden aangepast. De langzaam lopende 4-polige motor met water- en luchtkoeling zorgt voor een langdurige en duurzame werking.