De HDS 10/21-4 M is de krachtigste hogedrukreinigers voor warm water in de middenklasse en maakt ook indruk met zijn doordachte ergonomie en hoge mate van gebruiksvriendelijkheid. Zijn langzaam draaiende, 4-polige en watergekoelde elektrische motor, de robuuste 3-zuiger axiale pomp met keramische zuigers en de zuinige eco!efficiency modus zorgen tegelijkertijd voor maximale prestaties en betrouwbare, zuinige werking. Het energiebesparende EASY!Force Advanced HP-spuitpistool met servo-bediening en 1050 millimeter lange spuitlans met gepatenteerde technologie, evenals de EASY!Lock snelkoppelingsbevestigingen, zijn ook standaard inbegrepen voor vermoeidheidsvrij en tijdbesparend te werken. Veel andere uitrustings- en prestatiedetails zijn ook indrukwekkend, zoals de geoptimaliseerde brandertechnologie, de 2 reinigingsmiddelentanks, het handige mobiliteitsconcept, de uitgebreide veiligheidstechnologie, de eenvoudige bediening met slechts één schakelaar of de slimme opbergmogelijkheden voor accessoires.