Hogedrukreiniger HDS 10/21-4 M
Gebruiksvriendelijke, krachtige hogedrukreiniger voor warm water met 4-polige, watergekoelde elektrische motor, zuinige eco!efficiency modus en 2 reinigingsmiddelentanks.
De HDS 10/21-4 M is de krachtigste hogedrukreinigers voor warm water in de middenklasse en maakt ook indruk met zijn doordachte ergonomie en hoge mate van gebruiksvriendelijkheid. Zijn langzaam draaiende, 4-polige en watergekoelde elektrische motor, de robuuste 3-zuiger axiale pomp met keramische zuigers en de zuinige eco!efficiency modus zorgen tegelijkertijd voor maximale prestaties en betrouwbare, zuinige werking. Het energiebesparende EASY!Force Advanced HP-spuitpistool met servo-bediening en 1050 millimeter lange spuitlans met gepatenteerde technologie, evenals de EASY!Lock snelkoppelingsbevestigingen, zijn ook standaard inbegrepen voor vermoeidheidsvrij en tijdbesparend te werken. Veel andere uitrustings- en prestatiedetails zijn ook indrukwekkend, zoals de geoptimaliseerde brandertechnologie, de 2 reinigingsmiddelentanks, het handige mobiliteitsconcept, de uitgebreide veiligheidstechnologie, de eenvoudige bediening met slechts één schakelaar of de slimme opbergmogelijkheden voor accessoires.
Kenmerken en voordelen
Hoge rendabiliteitIn de eco!efficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) – bij een volledige waterdoorstroming. Door een optimale aanpassing van de brandercycli wordt het brandstofverbruik in vergelijking met de werking bij volle belasting met wel 20% verlaagd.
Uitgebreide accessoires met EASY!LockEASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkracht. Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de Servo Control-controller die tussen de lans en het trekkerpistool is geplaatst. Roterende roestvrijstalen lans van 1050 mm.
Hoogste efficiëntieZeer efficiënte, beproefde brandertechnologie "Made in Germany". 4-polige elektromotor met 3-plunjer axiaalpomp Watergekoelde motor voor hoge efficiëntie en duurzaamheid.
Bedrijfszekerheid
- Gemakkelijk toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen vuildeeltjes in het water.
- Veiligheidskleppen, waterterkort- en brandstofbeveiliging staan garant voor de gebruiksveiligheid van de machine
- Het Soft-Demping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
Meerdere opbergruimtes voor accessoires geïntegreerd in de machine
- Het volledige toebehoren kan rechtstreeks op het apparaat worden opgeborgen. Voor de zuigslang en de stroomkabel zijn 2 ophanghaken beschikbaar.
- Ruim opbergcompartiment voor onder andere reinigingsmiddelen, handschoenen of gereedschap.
Dosering van reinigingsmiddel
- Gemakkelijk omschakelen tussen reinigingsmiddelentank 1 en 2.
- Nauwkeurige reinigingsmiddelendosering met spoelreinigingsfunctie
Mobiliteitsconcept
- Grote wielen met rubberbanden en zwenkwiel.
- Geïntegreerde kantelmodule voor het moeiteloos overwinnen van obstakels zoals trappen en stoepranden.
- Duwbeugels voor een handig transport en een goede wendbaarheid.
Eenvoudige bedieningselementen
- Een schakelaar voor alle apparaatfuncties.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 1000
|Werkdruk (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Max. temperatuur (aanvoer 12° C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Vermogen (kW)
|8
|Verbruik stookolie volle belasting / eco!efficiency (kg/u)
|7,3
|Verbruik stookolie, eco!efficiency (kg/u)
|5,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Brandstoftank (l)
|25
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|160,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|170,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Lange levensduur
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 400 bar
- Sproeilans: 1050 mm
- Powersproeier
- Servo Control
Uitvoering
- Reinigingsmiddelfunctie: Tank van 20 + 10 l
- ANTI!Twist
- Reinigingsmiddelentank, anti-kalkbescherming en brandstof kunnen van buitenaf worden bijgevuld
- Controlepaneel met lichtindicatoren
- Drukuitschakeling
- Krachtstroomstekker (3-fasen)
- 2 reinigingsmiddelentanks
- Droogloopbeveiliging
Toepassingen
- Reiniging van voertuigen
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.