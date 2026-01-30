Parmi les nettoyeurs haute pression à eau chaude les plus puissants de la gamme Medium, le HDS 10/21-4 M offre une ergonomie bien pensée et une grande facilité d'utilisation. Le moteur électrique lent à 4 pôles refroidi par eau, la pompe axiale robuste à 3 pistons en céramique ainsi que le mode eco!efficiency économique assurent à la fois des performances maximales et un fonctionnement économique et fiable. Pour un travail rapide et sans fatigue, le modèle reçoit également, de série, le pistolet haute pression EASY!Force Advanced avec Servo Control et une lance d'arrosage de 1050 millimètres avec technologie de buses brevetée ainsi que les attaches rapides EASY!Lock. De nombreux autres détails d'équipement assurent également ses performances : technologie de brûleur optimisée, deux réservoirs à détergent, concept de mobilité bien pensé, technologie de sécurité avancée, commande simple avec un interrupteur unique et possibilités de rangement astucieuses pour les différents accessoires.