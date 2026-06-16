De HD 9/20-4 S Plus koudwaterhogedrukreiniger is de ideale machine om ergonomisch en zonder vermoeidheid te werken. Het Kärcher EASY!Force Advanced trekkerpistool zorgt voor een comfortabele bediening zonder enige houdkracht. De Servo Control regelaar regelt de druk en het watervolume. De Vibrasoft roterende spuitmond vermindert trillingen op de spuitlans tot 30%. Zorgvuldig geselecteerde materialen en topkwaliteit zijn de kenmerken van de HD 9/20-4 S Plus. Een slijtvaste wankelpomp, roestvrijstalen zuigers en een messing cilinderkop werken samen met een 4-polige motor met laag toerental en lucht-water koelsysteem. Geïntegreerde framedragers van aluminium vormen een lichtgewicht maar robuust chassis, waardoor laden met een kraan mogelijk is. Voor maximale draagbaarheid en compacte afmetingen zijn de motor en pompeenheid verticaal rechtop gemonteerd. De machine beschikt ook over opbergruimte voor toebehoren in de vorm van een opbergvak en verstelbare haken.