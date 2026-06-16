Hogedrukreiniger HD 9/20-4 S Plus
De HD 9/20-4 S Plus koudwaterhogedrukreiniger levert hoge prestaties en premium kwaliteit. Ergonomisch werken dankzij het Vibrasoft roterende mondstuk en het EASY!Force Advanced trekkerpistool.
De HD 9/20-4 S Plus koudwaterhogedrukreiniger is de ideale machine om ergonomisch en zonder vermoeidheid te werken. Het Kärcher EASY!Force Advanced trekkerpistool zorgt voor een comfortabele bediening zonder enige houdkracht. De Servo Control regelaar regelt de druk en het watervolume. De Vibrasoft roterende spuitmond vermindert trillingen op de spuitlans tot 30%. Zorgvuldig geselecteerde materialen en topkwaliteit zijn de kenmerken van de HD 9/20-4 S Plus. Een slijtvaste wankelpomp, roestvrijstalen zuigers en een messing cilinderkop werken samen met een 4-polige motor met laag toerental en lucht-water koelsysteem. Geïntegreerde framedragers van aluminium vormen een lichtgewicht maar robuust chassis, waardoor laden met een kraan mogelijk is. Voor maximale draagbaarheid en compacte afmetingen zijn de motor en pompeenheid verticaal rechtop gemonteerd. De machine beschikt ook over opbergruimte voor toebehoren in de vorm van een opbergvak en verstelbare haken.
Kenmerken en voordelen
Compact rechtopstaand ontwerpconcept gebaseerd op verticale opstelling van motor- en pompeenheidKleine voetafdruk en ruimtebesparende proporties. Gemakkelijk te manoeuvreren en te vervoeren. Maximale stabiliteit zorgt voor een stabiele ondergrond van de machine.
4-polige laagtoerige motor met lucht-waterkoeling, robuuste pomp met roestvrijstalen zuigers en messing cilinderkopLange levensduur en lage onderhoudskosten. Hoge prestaties en hoog rendement. Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60 °C.
Ergonomische Vibrasoft vuilfreesVermindert trillingen tot 30%. Vermindert volume en geluidsniveau. Het roterende mondstuk maakt uitgebreide reinigingswerkzaamheden overbodig.
Intelligent serviceconcept vergemakkelijkt snelle bediening ter plaatse
- Zwenkbare pompkop.
- Handige oliepeilaanduiding en olieafvoeropening geïntegreerd in het chassis.
- Modulaire constructie, bestaande uit pomp, motor en schakelkast.
Uitgebreide accessoires met EASY!Lock
- Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de Servo Control-controller die tussen de lans en het trekkerpistool is geplaatst.
- EASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkracht.
- Roterende roestvrijstalen lans van 1050 mm.
Omvangrijk programma toebehoren en aanbouwsets
- Opbergvak.
- Verstelbare haken, bijv. voor het opbergen van een tweede lans of elektrische kabel.
- Opbergruimte voor hogedrukslang.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|376 - 424
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 900
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar)
|50 - 200
|Max. druk (bar)
|250
|Vermogen (kW)
|7
|Stroomkabel (m)
|5
|Sproeiergrootte
|047
|Watertoevoer
|1″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|62,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|71,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|607 x 518 x 1063
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Spuitpistool met softgrip
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Sproeilans: 1050 mm
- Powersproeier
- Vuilfrees
- Servo Control
Uitvoering
- 4-polige krachtstroommotor met lucht- en waterkoeling
- 3-plunjer axiaalpomp: Met RVS plunjers
- Drukuitschakeling
- Geïntegreerde water fijnfilter
- De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden
- Messing wateringang
Videos
Toepassingen
- Reinigen van tractoren, machines en werktuigen in de landbouw
- Reinigen van machines en werktuigen op de bouwplaats, zoals cementmolens, steigers, wielladers, graafmachines of betonpompen
- Het reinigen van productiemachines in de industrie, zoals in spuiterijen, in de voedselproductie of in de productiesector
- Reinigen van voertuigen in de transportsector, zoals vrachtwagens, schepen, vliegtuigen of bussen
- Reinigen van gemeenschappelijke ruimten zoals openbare pleinen, opritten, fonteinen of parkeerplaatsen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 9/20-4 S Plus
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.