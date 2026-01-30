De gebruiksvriendelijke HD 7/11-4 M Classic hogedrukreiniger uit de Classic-serie van Kärcher overtuigt door zijn robuuste constructie, hoogwaardige, duurzame componenten en grote veelzijdigheid. De machine uit de middenklasse is geschikt voor een breed scala aan reinigingstaken, zoals het reinigen van voertuigen, productiefaciliteiten, landbouwmachines en -apparatuur, evenals gevelreiniging en in de gemeentelijke sector. De duurzame krukaspomp met messing cilinderkop en aanzuigfunctie maakt werken met watertemperaturen tot 60 °C mogelijk en biedt ook instelmogelijkheden voor watervolume en werkdruk. Het lagere toerental van de 4-polige laagtoerige motor zorgt ook voor minder slijtage aan de pomp, die bovendien wordt beschermd door een geïntegreerd waterfilter. Alle belangrijke componenten zijn in slechts enkele stappen gemakkelijk toegankelijk dankzij het eenvoudige onderhoud. Het slimme concept van de HD 7/11-4 M Classic wordt afgerond door doordachte accessoire-opberging met EASY!Lock-aansluitingen voor snelle en intuïtieve vervanging van accessoires.