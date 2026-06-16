De HD 9/20-4 SXA Plus koudwater-hogedrukreiniger maakt indruk door zijn ergonomie en topkwaliteit. Uiterst eenvoudig in gebruik dankzij het EASY!Force Advanced hogedrukpistool zonder knijpkracht. Afstellen van de druk en het watervolume op de servobesturingsregelaar. Trillingen en geluid worden tot 30 procent verminderd, vooral dankzij de Vibrasoft-vuilfrees. Assistentiesystemen en een LED-statusindicatie zorgen voor extra oriëntatie. Hoogwaardige afwerking en de beste materialen kenmerken het superklasse apparaat. De verticaal geïnstalleerde motor- en pompeenheid, bestaande uit een robuuste tuimelschijfpomp met roestvrijstalen zuigers en een messing cilinderkop, maakt een compact ontwerp mogelijk voor maximale mobiliteit. Aangevuld met een krachtige, laagtoerige 4-polige motor met water- en luchtkoeling. Aluminium frameliggers vormen een licht en robuust chassis, geschikt voor kraanbelading. Inclusief Ultra Guard HD-slang met robuuste Teflon®-coating en automatische slanghaspel voor op- en afrollen, ook onder druk en onder een hoek tot 45°, voor tot wel 50 procent kortere omsteltijden.