Hogedrukreiniger HD 9/20-4 SXA Plus
De koudwater hogedrukreiniger HD 9/20-4 SXA Plus. Uitgerust met materialen van de hoogste kwaliteit, automatische slanghaspel en Vibrasoft-vuilfrees voor prestaties en comfort.
De HD 9/20-4 SXA Plus koudwater-hogedrukreiniger maakt indruk door zijn ergonomie en topkwaliteit. Uiterst eenvoudig in gebruik dankzij het EASY!Force Advanced hogedrukpistool zonder knijpkracht. Afstellen van de druk en het watervolume op de servobesturingsregelaar. Trillingen en geluid worden tot 30 procent verminderd, vooral dankzij de Vibrasoft-vuilfrees. Assistentiesystemen en een LED-statusindicatie zorgen voor extra oriëntatie. Hoogwaardige afwerking en de beste materialen kenmerken het superklasse apparaat. De verticaal geïnstalleerde motor- en pompeenheid, bestaande uit een robuuste tuimelschijfpomp met roestvrijstalen zuigers en een messing cilinderkop, maakt een compact ontwerp mogelijk voor maximale mobiliteit. Aangevuld met een krachtige, laagtoerige 4-polige motor met water- en luchtkoeling. Aluminium frameliggers vormen een licht en robuust chassis, geschikt voor kraanbelading. Inclusief Ultra Guard HD-slang met robuuste Teflon®-coating en automatische slanghaspel voor op- en afrollen, ook onder druk en onder een hoek tot 45°, voor tot wel 50 procent kortere omsteltijden.
Kenmerken en voordelen
Automatische slanghaspelAutomatisch op- en afrollen tot een hoek van 45°, ook onder druk. Krasbestendige en gladde Ultra Guard HD-slang met Teflon®-coating. Installatietijden tot twee keer zo snel.
Compact rechtopstaand ontwerpconcept gebaseerd op verticale opstelling van motor- en pompeenheidKleine voetafdruk en ruimtebesparende proporties. Gemakkelijk te manoeuvreren en te vervoeren. Maximale stabiliteit zorgt voor een stabiele ondergrond van de machine.
4-polige laagtoerige motor met lucht-waterkoeling, robuuste pomp met roestvrijstalen zuigers en messing cilinderkopLange levensduur en lage onderhoudskosten. Hoge prestaties en efficiëntie. Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60 °C.
Ergonomische Vibrasoft vuilfrees
- Vermindert trillingen tot 30%.
- Vermindert volume en geluidsniveau.
- Het roterende mondstuk maakt uitgebreide reinigingswerkzaamheden overbodig.
Intelligent serviceconcept vergemakkelijkt snelle bediening ter plaatse
- Zwenkbare pompkop.
- Handige oliepeilaanduiding en olieafvoeropening geïntegreerd in het chassis.
- Modulaire constructie, bestaande uit pomp, motor en schakelkast.
Uitgebreide accessoires met EASY!Lock
- Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de Servo Control-controller die tussen de lans en het trekkerpistool is geplaatst.
- EASY!Force Advanced hogedrukpistool voor moeiteloos werken zonder enige houdkracht.
- Roterende roestvrijstalen lans van 1050 mm.
Meerdere opbergruimtes voor accessoires geïntegreerd in de machine
- Opbergvak.
- Verstelbare haken, bijv. voor het opbergen van een tweede lans of elektrische kabel.
- Opbergruimte voor hogedrukslang.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|376 - 424
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 900
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar)
|50 - 200
|Max. druk (bar)
|250
|Vermogen (kW)
|7
|Stroomkabel (m)
|5
|Sproeiergrootte
|047
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|74,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|82,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|607 x 518 x 1063
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Spuitpistool met softgrip
- Lengte hogedrukslang: 20 m
- Type hogedrukslang: Ultra Guard
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Sproeilans: 1050 mm
- Powersproeier
- Vuilfrees
- Servo Control
Uitvoering
- 4-polige krachtstroommotor met lucht- en waterkoeling
- 3-plunjer axiaalpomp: Met RVS plunjers
- Drukuitschakeling
- Geïntegreerde water fijnfilter
- De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden
- Messing wateringang
Videos
Toepassingen
- Reinigen van tractoren, machines en werktuigen in de landbouw
- Reinigen van machines en werktuigen op de bouwplaats, zoals cementmolens, steigers, wielladers, graafmachines of betonpompen
- Het reinigen van productiemachines in de industrie, zoals in spuiterijen, in de voedselproductie of in de productiesector
- Reinigen van voertuigen in de transportsector, zoals vrachtwagens, schepen, vliegtuigen of bussen
- Reinigen van gemeenschappelijke ruimten zoals openbare pleinen, opritten, fonteinen of parkeerplaatsen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 9/20-4 SXA Plus
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