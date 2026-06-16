Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 9/20-4 SXA Plus permet un travail ergonomique grâce au pistolet haute pression EASY!Force Advanced sans effort de maintien. La pression et la quantité d'eau peuvent être ajustées via le réglage Servo Control sur le pistolet/lance ; la lance en acier inoxydable (1050 mm) est rotative. La buse rotative Vibrasoft permet de réduire jusqu'à 30 % les vibrations et le bruit. Ce nettoyeur haute pression se démarque par sa qualité de finition et ses matériaux haut de gamme : le groupe moteur-pompe installé à la verticale (concept Upright) est composé d'une pompe à plateau oscillant à pistons en acier inoxydable et à culasse en laiton ainsi que d'un moteur à quatre pôles, à faible vitesse, refroidi à l'eau et à l'air. Le design compact ainsi obtenu assure un maximum de mobilité. Les montants en aluminium du châssis assurent sa légèreté et sa robustesse tout en permettant le chargement par grue. Le nettoyeur haute pression est fourni avec un flexible haute pression Ultra Guard à revêtement Teflon® résistant et un enrouleur de flexible automatique pour l'enroulement et le déroulement même sous pression et jusqu'à un angle de 45°, ce qui réduit de moitié les temps de préparation. Cet appareil de la gamme Super bénéficie également de nombreuses possibilités de rangement des accessoires avec le compartiment de rangement et les crochets réglables.