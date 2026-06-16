De Kärcher HD 9/18-4 M ST Classic is een stationaire hogedrukreiniger die zich kenmerkt door zijn robuuste ontwerp en hoogwaardige componenten. Dit veelzijdige apparaat uit de middenklasse is ideaal voor het reinigen van voertuigen, productiefaciliteiten en landbouwmachines. De duurzame krukaspomp met messing cilinderkop en aanzuigfunctie is geschikt voor watertemperaturen tot 60 °C en maakt het mogelijk om de waterhoeveelheid en de werkdruk te reguleren. De 4-polige langzaamlopende motor vermindert de slijtage van de pomp, die bovendien extra wordt beschermd door een geïntegreerd waterfilter. Dankzij het modulaire ontwerp zijn alle belangrijke onderdelen eenvoudig toegankelijk, wat het onderhoud vereenvoudigt. Het doordachte ontwerp wordt gecompleteerd door EASY!Lock-aansluitingen voor het snel wisselen van accessoires en slimme opbergmogelijkheden.