Dankzij zijn bewezen en bijzonder krachtige en betrouwbare onderdelen, schittert de HDS 10/21-4 M Classic hogedrukreiniger voor warm water van Kärcher met de eenvoudigste bediening, gemakkelijk onderhoud en de beste reinigingsresultaten. De robuuste krukas pomp, beschermd tegen vervuiling door een waterfilter, en de langzame, 4-polige elektrische motor zorgen voor hoge prestaties en langdurige werking. Dankzij het open ontwerp zijn alle essentiële onderdelen zeer gemakkelijk toegankelijk, terwijl maximale bescherming wordt gegarandeerd door een stevig frame van stalen buizen. Dit maakt de HDS 10/21-4 M Classic geschikt voor de meest veeleisende toepassingen onder zware omstandigheden, zoals op bouwplaatsen of in de landbouw. Geïntegreerde hijsogen en grote, lekbestendige wielen vergemakkelijken het transport van en naar de locatie. De machine uit de middenklasse is ook uitgerust met het bewezen Classic hogedrukpistool, een brandstoftank van 30 liter voor zeer lange reinigingstoepassingen en praktische opties voor het opbergen van accessoires, standaard inbegrepen.