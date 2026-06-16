Hogedrukreiniger HDS 10/21-4 M Classic
Betrouwbare, eenvoudig te bedienen hogedrukreiniger voor warm water, met een uitstekende prijs/prestatieverhouding en uitgerust met een hoogwaardige krukas pomp en een robuust frame van stalen buizen.
Dankzij zijn bewezen en bijzonder krachtige en betrouwbare onderdelen, schittert de HDS 10/21-4 M Classic hogedrukreiniger voor warm water van Kärcher met de eenvoudigste bediening, gemakkelijk onderhoud en de beste reinigingsresultaten. De robuuste krukas pomp, beschermd tegen vervuiling door een waterfilter, en de langzame, 4-polige elektrische motor zorgen voor hoge prestaties en langdurige werking. Dankzij het open ontwerp zijn alle essentiële onderdelen zeer gemakkelijk toegankelijk, terwijl maximale bescherming wordt gegarandeerd door een stevig frame van stalen buizen. Dit maakt de HDS 10/21-4 M Classic geschikt voor de meest veeleisende toepassingen onder zware omstandigheden, zoals op bouwplaatsen of in de landbouw. Geïntegreerde hijsogen en grote, lekbestendige wielen vergemakkelijken het transport van en naar de locatie. De machine uit de middenklasse is ook uitgerust met het bewezen Classic hogedrukpistool, een brandstoftank van 30 liter voor zeer lange reinigingstoepassingen en praktische opties voor het opbergen van accessoires, standaard inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Robuust en duurzaamRobuuste krukaspomp in de beproefde kwaliteit van Kärcher. Een robuust stalen buisframe beschermt de machine effectief tegen beschadiging. Goede toegankelijkheid voor eenvoudig onderhoud en service.
Efficiënte brandertechniekHoge efficiëntie met lage emissies en een lange levensduur. Lange werktoepassingen dankzij brandstoftank van 30 liter. In de eco!efficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) – bij een volledige waterdoorstroming.
Klassieke accessoires met EASY!Lock-aansluitingenSnel op te stellen en in te pakken plus eenvoudig vervangen van accessoires. Robuuste en duurzame accessoires. Gemakkelijk en intuïtief te bedienen.
Betrouwbaarheid
- Groot waterfijnfilter voor een optimale bescherming van de pomp.
- 4-polige, watergekoelde elektromotor
- Veiligheidskleppen, waterterkort- en brandstofbeveiliging staan garant voor de gebruiksveiligheid van de machine
Grote mobiliteit
- Lekbestendige, grote wielen voor veilig manoeuvreren op oneffen ondergrond.
- Met kraanhaak voor eenvoudig transport.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|350 - 1000
|Werkdruk (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Max. druk (bar)
|235
|Max. temperatuur (aanvoer 12° C) (°C)
|max. 80
|Vermogen (kW)
|8
|Verbruik stookolie volle belasting / eco!efficiency (kg/u)
|6,4
|Verbruik stookolie, eco!efficiency (kg/u)
|5,2
|Stroomkabel (m)
|5
|Brandstoftank (l)
|30
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|128
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|138
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1075 x 722 x 892
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: Standaard
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Sproeilans: 1050 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- ANTI!Twist
- Drukuitschakeling
- Krachtstroomstekker (3-fasen)
Videos
Toepassingen
- Reiniging van voertuigen
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HDS 10/21-4 M Classic
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
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