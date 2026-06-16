Nettoyeurs haute pression HDS 10/21-4 M Classic
Nettoyeur haute pression à eau chaude fiable, simple d'utilisation, avec un excellent rapport qualité-prix, doté d'une pompe à vilebrequin de haute qualité et d'un châssis tubulaire en acier robuste.
Grâce à ses composants éprouvés, performants et fiables, le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 10/21-4 M Classic de Kärcher brille par sa simplicité d'utilisation, sa facilité de maintenance et ses excellents résultats de nettoyage. La pompe à vilebrequin robuste, protégée des impuretés par un filtre à eau, et le moteur électrique lent à 4 pôles assurent une efficacité maximale et une endurance élevée. Grâce à la structure ouverte du châssis, tous les composants essentiels sont très faciles d'accès, mais parfaitement protégés par le solide châssis tubulaire en acier. Le HDS 10/21-4 M Classic est ainsi également conçu pour les applications difficiles dans des conditions extrêmes, comme sur les chantiers ou dans l'agriculture. Les crochets d'arrimage intégrés et les grandes roues anti-crevaison facilitent en outre le transport de l'appareil vers et sur le lieu d'utilisation. Cet appareil de la gamme Medium est de plus équipé de série du pistolet haute pression Classic éprouvé, d'un réservoir de carburant de 30 litres pour les longues séances de nettoyage ainsi que de possibilités de rangement pratiques pour les différents accessoires.
Caractéristiques et avantages
Robuste et longue durée de viePompe robuste à vilebrequin dans la qualité éprouvée de Kärcher. Un châssis tubulaire en acier robuste protège l’appareil de manière sûre contre les dommages. Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.
Technologie de brûleur efficaceEfficacité élevée avec de faibles émissions et une longue durée de vie. Utilisations prolongées grâce au réservoir de carburant de 30 l. En mode eco!efficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C) tout en conservant un débit d'eau maximal.
Accessoires Classic avec raccords EASY!LockMontage et démontage rapides ainsi que changement d'accessoire simple. Accessoires robustes et durables. Facile et intuitif à utiliser.
Fiabilité
- Grand filtre à eau pour une protection optimale de la pompe.
- Moteur électrique 4 pôles refroidi par eau.
- Les soupapes de sécurité ainsi que la protection contre le manque d'eau et la sécurité manque de carburant assurent la disponibilité de l'appareil.
Haute mobilité
- Grandes roues anticrevaison pour manœuvrer en toute sécurité sur les sols irréguliers.
- Avec crochet de levage pour un transport facile.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|350 - 1000
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Pression max. (bar)
|235
|Température (avec une admission à 12 °C) (°C)
|max. 80
|Puissance de raccordement (kW)
|8
|Consommation de mazout à charge maximale (kg/h)
|6,4
|Consommation fioul eco!efficiency (kg/h)
|5,2
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Réservoir à carburant (l)
|30
|Poids (avec accessoire) (kg)
|128
|Poids emballage inclus (kg)
|138
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1075 x 722 x 892
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Standard
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Spécification flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance d'arrosage: 1050 mm
- Powerbuse
Équipement
- ANTI!Twist
- Coupure de la pression
- Commutateur de changement de pôle (3~)
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'appareils et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage dans le processus de fabrication
- Nettoyage d'installations de production
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HDS 10/21-4 M Classic
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.