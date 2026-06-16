Grâce à ses composants éprouvés, performants et fiables, le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 10/21-4 M Classic de Kärcher brille par sa simplicité d'utilisation, sa facilité de maintenance et ses excellents résultats de nettoyage. La pompe à vilebrequin robuste, protégée des impuretés par un filtre à eau, et le moteur électrique lent à 4 pôles assurent une efficacité maximale et une endurance élevée. Grâce à la structure ouverte du châssis, tous les composants essentiels sont très faciles d'accès, mais parfaitement protégés par le solide châssis tubulaire en acier. Le HDS 10/21-4 M Classic est ainsi également conçu pour les applications difficiles dans des conditions extrêmes, comme sur les chantiers ou dans l'agriculture. Les crochets d'arrimage intégrés et les grandes roues anti-crevaison facilitent en outre le transport de l'appareil vers et sur le lieu d'utilisation. Cet appareil de la gamme Medium est de plus équipé de série du pistolet haute pression Classic éprouvé, d'un réservoir de carburant de 30 litres pour les longues séances de nettoyage ainsi que de possibilités de rangement pratiques pour les différents accessoires.