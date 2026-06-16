Hogedrukreiniger HDS 10/21-4 MXA

De hogedrukreiniger voor warm water met 4-polige, watergekoelde elektrische motor en automatische slanghaspel combineert vakkundig gebruiksvriendelijk gemak met maximale prestaties.

Als Kärchers krachtigste hogedrukreiniger voor warm water in de middenklasse, maakt de HDS 10/21-4 MXA met automatische slanghaspel en geïntegreerde Ultra Guard HP-slang indruk op alle fronten. De slanghaspel maakt het mogelijk om de 20 meter lange, met Teflon gecoate slang onder een hoek van maximaal 45° op te rollen en af te wikkelen, en verkort ook de gebruikelijke opsteltijd met iets meer dan 50 procent. Daarnaast zorgen de robuuste 3-zuiger axiale pomp met keramische zuiger, de langzaam draaiende, watergekoelde, 4-polige elektrische motor, geoptimaliseerde brandertechnologie en de zuinige eco!efficiency modus voor maximale prestaties en zuinig gebruik. Gebruikers profiteren ook van intelligente ergonomie dankzij het energiebesparende EASY!Force Advanced HP-spuitpistool met 1050 millimeter spuitlans en servo-control, evenals de eenvoudige bediening met slechts één schakelaar en de vele opties voor het opbergen van accessoires. De machine, die uiterst onderhoudsvriendelijk is, valt ook op door zijn 2 reinigingsmiddelentanks, gepatenteerde spuitmondstuk technologie, bewezen veiligheidstechnologie en tijdbesparende EASY!Lock snelkoppelingsbevestigingen als standaard.

Kenmerken en voordelen
Automatische slanghaspel
  • Krasbestendige en gladde Ultra Guard HD-slang met Teflon®-coating.
  • Automatische slanghaspel voor het handig en veilig opbergen van de 20 meter hogedrukslang.
Uitgebreide accessoires met EASY!Lock
  • EASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkracht.
  • Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de Servo Control-controller die tussen de lans en het trekkerpistool is geplaatst.
  • Roterende roestvrijstalen lans van 1050 mm.
Hoge rendabiliteit
  • In de eco!efficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) – bij een volledige waterdoorstroming.
  • Door een optimale aanpassing van de brandercycli wordt het brandstofverbruik in vergelijking met de werking bij volle belasting met wel 20% verlaagd.
Hoogste efficiëntie
  • Zeer efficiënte, beproefde brandertechnologie "Made in Germany".
  • 4-polige elektromotor met 3-plunjer axiaalpomp
  • Watergekoelde motor voor hoge efficiëntie en duurzaamheid.
Bedrijfszekerheid
  • Gemakkelijk toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen vuildeeltjes in het water.
  • Veiligheidskleppen, waterterkort- en brandstofbeveiliging staan garant voor de gebruiksveiligheid van de machine
  • Het Soft-Demping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
Meerdere opbergruimtes voor accessoires geïntegreerd in de machine
  • Het volledige toebehoren kan rechtstreeks op het apparaat worden opgeborgen. Voor de zuigslang en de stroomkabel zijn 2 ophanghaken beschikbaar.
  • Ruim opbergcompartiment voor onder andere reinigingsmiddelen, handschoenen of gereedschap.
Dosering van reinigingsmiddel
  • Gemakkelijk omschakelen tussen reinigingsmiddelentank 1 en 2.
  • Nauwkeurige reinigingsmiddelendosering met spoelreinigingsfunctie
  • Nauwkeurig doseerventiel garandeert een laag verbruik.
Mobiliteitsconcept
  • Grote wielen met rubberbanden en zwenkwiel.
  • Geïntegreerde kantelmodule voor het moeiteloos overwinnen van obstakels zoals trappen en stoepranden.
  • Duwbeugels voor een handig transport en een goede wendbaarheid.
Eenvoudige bedieningselementen
  • Een schakelaar voor alle apparaatfuncties.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Stroomsoort (V) 400
Frequentie (Hz) 50
Wateropbrengst (l/u) 500 - 1000
Werkdruk (bar/MPa) 30 - 210 / 3 - 21
Max. druk (bar) 250
Max. temperatuur (aanvoer 12° C) (°C) min. 80 - max. 155
Vermogen (kW) 8
Verbruik stookolie volle belasting / eco!efficiency (kg/u) 7,3
Verbruik stookolie, eco!efficiency (kg/u) 5,8
Stroomkabel (m) 5
Brandstoftank (l) 25
Gewicht (met toebehoren) (kg) 172,6
Gewicht (incl. doos) (kg) 184,8
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1330 x 750 x 1210

Inbegrepen bij levering

  • Spuitpistool: EASY!Force Advanced
  • Lengte hogedrukslang: 20 m
  • Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
  • Sproeilans: 1050 mm
  • Powersproeier
  • Servo Control

Uitvoering

  • Reinigingsmiddelfunctie: Tank van 20 + 10 l
  • geïntegreerde automatische slanghaspel
  • ANTI!Twist
  • Reinigingsmiddelentank, anti-kalkbescherming en brandstof kunnen van buitenaf worden bijgevuld
  • Controlepaneel met lichtindicatoren
  • Drukuitschakeling
  • Krachtstroomstekker (3-fasen)
  • 2 reinigingsmiddelentanks
  • Droogloopbeveiliging
Hogedrukreiniger HDS 10/21-4 MXA
Hogedrukreiniger HDS 10/21-4 MXA
Hogedrukreiniger HDS 10/21-4 MXA
Hogedrukreiniger HDS 10/21-4 MXA
Hogedrukreiniger HDS 10/21-4 MXA
Hogedrukreiniger HDS 10/21-4 MXA
Hogedrukreiniger HDS 10/21-4 MXA
Hogedrukreiniger HDS 10/21-4 MXA
Hogedrukreiniger HDS 10/21-4 MXA
Hogedrukreiniger HDS 10/21-4 MXA
Hogedrukreiniger HDS 10/21-4 MXA
Hogedrukreiniger HDS 10/21-4 MXA
Hogedrukreiniger HDS 10/21-4 MXA
Hogedrukreiniger HDS 10/21-4 MXA
Hogedrukreiniger HDS 10/21-4 MXA
Videos
Toepassingen
  • Reiniging van voertuigen
  • Reiniging van uitrusting en machines
  • Reiniging van de werkplaats
  • Reiniging van buitenterreinen
  • Reiniging van tankstations
  • Gevelreiniging
  • Reiniging van zwembaden
  • Reiniging van sportfaciliteiten
  • Reiniging tijdens het productieproces
  • Reiniging van productiesystemen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HDS 10/21-4 MXA

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.