Als Kärchers krachtigste hogedrukreiniger voor warm water in de middenklasse, maakt de HDS 10/21-4 MXA met automatische slanghaspel en geïntegreerde Ultra Guard HP-slang indruk op alle fronten. De slanghaspel maakt het mogelijk om de 20 meter lange, met Teflon gecoate slang onder een hoek van maximaal 45° op te rollen en af te wikkelen, en verkort ook de gebruikelijke opsteltijd met iets meer dan 50 procent. Daarnaast zorgen de robuuste 3-zuiger axiale pomp met keramische zuiger, de langzaam draaiende, watergekoelde, 4-polige elektrische motor, geoptimaliseerde brandertechnologie en de zuinige eco!efficiency modus voor maximale prestaties en zuinig gebruik. Gebruikers profiteren ook van intelligente ergonomie dankzij het energiebesparende EASY!Force Advanced HP-spuitpistool met 1050 millimeter spuitlans en servo-control, evenals de eenvoudige bediening met slechts één schakelaar en de vele opties voor het opbergen van accessoires. De machine, die uiterst onderhoudsvriendelijk is, valt ook op door zijn 2 reinigingsmiddelentanks, gepatenteerde spuitmondstuk technologie, bewezen veiligheidstechnologie en tijdbesparende EASY!Lock snelkoppelingsbevestigingen als standaard.