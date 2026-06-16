Nettoyeur haute pression à eau chaude le plus puissant de la gamme Medium de Kärcher, le HDS 10/21-4 MXA avec enrouleur de flexible automatique et flexible haute pression Ultra Guard intégré séduit à tous les égards. L'enrouleur de flexible permet d'enrouler et de dérouler parfaitement le flexible à revêtement de téflon de 20 mètres, même jusqu'à un angle de 45°, pour des temps de préparation réduits de moitié. En outre, la pompe axiale robuste à 3 pistons en céramique, le moteur électrique lent à 4 pôles refroidi par eau, la technologie de brûleur optimisée et le mode eco!efficiency économique assurent des performances maximales et un fonctionnement économique. Les utilisateurs bénéficient également du pistolet haute pression EASY!Force Advanced sans effort de maintien avec lance d'arrosage de 1050 millimètres et Servo Control ainsi que de la commande simple avec un interrupteur unique et de nombreuses possibilités de rangement ergonomiques pour les différents accessoires. Cet appareil de maintenance très simple reçoit en outre de série deux réservoirs à détergent, une technologie de buses brevetée, une technologie de sécurité éprouvée et des attaches rapides EASY!Lock.