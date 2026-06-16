Onze mobiele koudwatertrailer HD 9/23 De Tr1 is uitgerust met een supersterke, betrouwbare en milieuvriendelijke (EU STAGE V) Yanmar-dieselmotor en een watertank met een inhoud van 1000 liter. De trailer werkt daarmee volledig onafhankelijk. Langdurige reinigingswerkzaamheden met hoge druk, die bijvoorbeeld vaak voorkomen bij gemeentereiniging of op bouwplaatsen, worden hiermee probleemloos uitgevoerd. Met een werkdruk van 230 bar en een doorstroomcapaciteit tot 930 liter per uur kan hij bijna alles aan. De HD-trailer is standaard voorzien van een ergonomisch EASY!Force-hogedrukpistool en een groot aantal opbergmogelijkheden. Het robuuste apparaat is bovendien eenvoudig te bedienen. Optioneel is het in meerdere configuraties leverbaar - bijvoorbeeld met een slanghaspel aan de achterkant, of in een cab-versie.