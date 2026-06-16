HD Trailer HD 9/23 De Tr1

Onafhankelijk en mobiel: de HD Trailer HD 9/23 De Tr1 met Yanmar-dieselmotor (EU STAGE V) en 1000 l watertank is ideaal voor langdurige reiniging in gemeenten en op bouwplaatsen.

Onze mobiele koudwatertrailer HD 9/23 De Tr1 is uitgerust met een supersterke, betrouwbare en milieuvriendelijke (EU STAGE V) Yanmar-dieselmotor en een watertank met een inhoud van 1000 liter. De trailer werkt daarmee volledig onafhankelijk. Langdurige reinigingswerkzaamheden met hoge druk, die bijvoorbeeld vaak voorkomen bij gemeentereiniging of op bouwplaatsen, worden hiermee probleemloos uitgevoerd. Met een werkdruk van 230 bar en een doorstroomcapaciteit tot 930 liter per uur kan hij bijna alles aan. De HD-trailer is standaard voorzien van een ergonomisch EASY!Force-hogedrukpistool en een groot aantal opbergmogelijkheden. Het robuuste apparaat is bovendien eenvoudig te bedienen. Optioneel is het in meerdere configuraties leverbaar - bijvoorbeeld met een slanghaspel aan de achterkant, of in een cab-versie.

Kenmerken en voordelen
HD Trailer HD 9/23 De Tr1: Onafhankelijk van externe stroom- en watervoorziening
Onafhankelijk van externe stroom- en watervoorziening
Yanmar-diesel- of Honda-benzinemotoren (beide EU STAGE V) voor onafhankelijk werken. 1000-liter watertank voor minimaal 1 uur werken op vol vermogen. Geïntegreerd trailerconcept voor optimale mobiliteit en maximale onafhankelijkheid.
HD Trailer HD 9/23 De Tr1: Eenvoudige en gemakkelijke bediening
Eenvoudige en gemakkelijke bediening
Eenvoudig te bedienen en hierdoor zeer geschikt voor verhuurservice. Motor met elektrostarter en optionele slanghaspel voor optimaal gebruiksgemak. In het opbergvak aan de achterkant kunnen een jerrycan met brandstof en toebehoren worden opgeborgen.
HD Trailer HD 9/23 De Tr1: Robuuste uitvoering voor zware omstandigheden
Robuuste uitvoering voor zware omstandigheden
Betrouwbare, beproefde Kärcher-hogedruktechnologie met lange levensduur. Optionele veiligheidsbeugel aan de voorkant en afdekzeil aan de achterkant ter bescherming van het apparaat. Het hele jaar door te gebruiken dankzij het geïntegreerde vorstbeschermingssysteem.
Meerdere configuraties mogelijk
  • Dankzij de flexibele configuratiemogelijkheden kan elke trailer exact volgens de wensen van de klant worden samengesteld.
  • Optionele cab-versie voor gebruik op pick-up of inbouw in voertuigen.
  • Op verzoek kunnen de tanks ook in speciale kleuren worden uitgevoerd.
Specificaties

Technische gegevens

Wateropbrengst (l/u) 400 - 930
Temperatuur watertoevoer (°C) 60
Werkdruk (bar/MPa) 40 - 230 / 4 - 23
Motorenfabrikant Yanmar
Motortype L 100 V
Gewicht (met toebehoren) (kg) 600
Afmetingen (l x b x h) (mm) 3382 x 1496 x 1435

Inbegrepen bij levering

  • Spuitpistool: EASY!Force Advanced
  • Lengte hogedrukslang: 15 m
  • Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
  • Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
  • Sproeilans: 1050 mm
  • Servo Control
  • Powersproeier

Uitvoering

  • Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
HD Trailer HD 9/23 De Tr1
HD Trailer HD 9/23 De Tr1
HD Trailer HD 9/23 De Tr1
HD Trailer HD 9/23 De Tr1
HD Trailer HD 9/23 De Tr1
HD Trailer HD 9/23 De Tr1
Videos
Toepassingen
  • Mobiele hogedrukreiniging op de bouwplaats, bijvoorbeeld van bouwmachines of -voertuigen.
  • Voor verhuur via verhuurcentrales voor uiteenlopende reinigingswerkzaamheden.
  • Ideaal voor aanbieders van speciale reinigingsdiensten, zoals het verwijderen van graffiti
  • Mobiele hogedrukreiniging in het kader van gemeentereiniging, zoals in parken
Configureerbare componenten

Met een sterk vergrote reikwijdte voor maximale flexibiliteit bij het hogedrukreinen: De slanghaspel voor de Kärcher HD-aanhanger biedt ruimte voor 50 meter hogedrukslang, zodat op grote afstand gereinigd kan worden en de slang veilig wordt opgeborgen en vervoerd.

Montageset voor de Kärcher HD-aanhanger: achteraf monteerbaar en zeer robuust. De zwarte frontafdekking met beschermkap biedt motor en pompunits van HD-aanhangers betrouwbare bescherming tegen schade van buitenaf. Voor onderhoud kan de kap eenvoudig worden opengeklapt.

Achteraf monteerbare kraanhaak voor Kärcher HD-aanhangers met één centraal bevestigingspunt voor snel en eenvoudig laden en vervoeren naar de volgende locatie.

Stevige, zwarte zeildoek die de achterkant van Kärcher HD-aanhangwagens effectief beschermt tegen vuil en ongeoorloofde toegang. De bevestigingsset kan op elk moment achteraf worden gemonteerd en kan ook worden vergrendeld.

Met de achteraf te monteren tijdteller kan de gebruiksduur van de Kärcher HD-trailer tot op de minuut nauwkeurig worden bijgehouden. Daardoor kan de aanbouwset worden gebruikt voor nauwkeurige kosten-batenanalyses en is deze bijzonder nuttig als basis voor de facturering van verhuur.

Met een inhoud van 20 liter zorgt deze transportveilige brandstofcanister ervoor dat reinigingstoepassingen met Kärcher HD-aanhangwagens vele uren langer kunnen worden uitgevoerd.

De achteraf te monteren zwaailamp voor Kärcher HD-aanhangwagens verhoogt hun zichtbaarheid op elk moment van de dag. Deze goed zichtbare zwaailamp verhoogt de veiligheid voor gebruikers, de machine en andere partijen.

Bevestigingsset ter bescherming van de tank op Kärcher HD-aanhangwagens: Zeer robuuste stootbescherming, die ook dienst doet als onderrijbeveiliging, waardoor de aanhangwagen effectief wordt beschermd tegen externe schade en de veiligheid van andere weggebruikers wordt verbeterd.

De achteraf te monteren schokdemper voor Kärcher HD-aanhangwagens beschermt de aanhangwagens effectief tijdens het transport en maakt ook goedkeuring voor hogere rijsnelheden mogelijk.

De achteraf te monteren afdekking voor de motor en pompunit op Kärcher HD-aanhangwagens beschermt de benzine- of dieselmotor en de hogedrukpomp voor de hogedrukreiniger effectief tegen vuil tijdens het transport naar de plaats van gebruik.
Toebehoren
Reinigingsmiddel