HD Trailer HD 9/23 De Tr1
Onafhankelijk en mobiel: de HD Trailer HD 9/23 De Tr1 met Yanmar-dieselmotor (EU STAGE V) en 1000 l watertank is ideaal voor langdurige reiniging in gemeenten en op bouwplaatsen.
Onze mobiele koudwatertrailer HD 9/23 De Tr1 is uitgerust met een supersterke, betrouwbare en milieuvriendelijke (EU STAGE V) Yanmar-dieselmotor en een watertank met een inhoud van 1000 liter. De trailer werkt daarmee volledig onafhankelijk. Langdurige reinigingswerkzaamheden met hoge druk, die bijvoorbeeld vaak voorkomen bij gemeentereiniging of op bouwplaatsen, worden hiermee probleemloos uitgevoerd. Met een werkdruk van 230 bar en een doorstroomcapaciteit tot 930 liter per uur kan hij bijna alles aan. De HD-trailer is standaard voorzien van een ergonomisch EASY!Force-hogedrukpistool en een groot aantal opbergmogelijkheden. Het robuuste apparaat is bovendien eenvoudig te bedienen. Optioneel is het in meerdere configuraties leverbaar - bijvoorbeeld met een slanghaspel aan de achterkant, of in een cab-versie.
Kenmerken en voordelen
Onafhankelijk van externe stroom- en watervoorzieningYanmar-diesel- of Honda-benzinemotoren (beide EU STAGE V) voor onafhankelijk werken. 1000-liter watertank voor minimaal 1 uur werken op vol vermogen. Geïntegreerd trailerconcept voor optimale mobiliteit en maximale onafhankelijkheid.
Eenvoudige en gemakkelijke bedieningEenvoudig te bedienen en hierdoor zeer geschikt voor verhuurservice. Motor met elektrostarter en optionele slanghaspel voor optimaal gebruiksgemak. In het opbergvak aan de achterkant kunnen een jerrycan met brandstof en toebehoren worden opgeborgen.
Robuuste uitvoering voor zware omstandighedenBetrouwbare, beproefde Kärcher-hogedruktechnologie met lange levensduur. Optionele veiligheidsbeugel aan de voorkant en afdekzeil aan de achterkant ter bescherming van het apparaat. Het hele jaar door te gebruiken dankzij het geïntegreerde vorstbeschermingssysteem.
Meerdere configuraties mogelijk
- Dankzij de flexibele configuratiemogelijkheden kan elke trailer exact volgens de wensen van de klant worden samengesteld.
- Optionele cab-versie voor gebruik op pick-up of inbouw in voertuigen.
- Op verzoek kunnen de tanks ook in speciale kleuren worden uitgevoerd.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|400 - 930
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Motorenfabrikant
|Yanmar
|Motortype
|L 100 V
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|600
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|3382 x 1496 x 1435
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte hogedrukslang: 15 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Sproeilans: 1050 mm
- Servo Control
- Powersproeier
Uitvoering
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
Videos
Toepassingen
- Mobiele hogedrukreiniging op de bouwplaats, bijvoorbeeld van bouwmachines of -voertuigen.
- Voor verhuur via verhuurcentrales voor uiteenlopende reinigingswerkzaamheden.
- Ideaal voor aanbieders van speciale reinigingsdiensten, zoals het verwijderen van graffiti
- Mobiele hogedrukreiniging in het kader van gemeentereiniging, zoals in parken