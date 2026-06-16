Équipée d'un moteur diesel Yanmar ultra puissant, fiable et écologique (EU STAGE V) et d'un réservoir d'eau de 1 000 litres, notre remorque à eau froide mobile HD 9/23 De Tr1 garantit un travail complètement autonome. Elle permet d'assurer aisément les interventions de nettoyage à haute pression d'envergure comme elles se présentent par exemple dans les municipalités ou dans le bâtiment. Avec une pression de travail de 230 bar et un débit d'arrosage jusqu'à 930 litres par heure, il n'y a pratiquement pas de limites aux exigences qui peuvent être remplies. De série, la remorque haute pression est par exemple équipée d'une poignée-pistolet ergonomique EASY!Force ainsi que de nombreuses possibilités de rangement. L'appareil robuste est en outre très facile à utiliser et aussi disponible dans d'autres variantes configurables en option – par exemple avec un dévidoir à l'arrière ou en version cabine.