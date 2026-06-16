Remorque haute pression HD HD 9/23 De Tr1
Autonome, mobile, avec un moteur diesel Yanmar fiable (EU STAGE V) : la remorque haute pression HD 9/23 De Tr1 pour les interventions de nettoyage à haute pression prolongées sur les chantiers et dans les municipalités. Munie d'un réservoir d'eau de 1 000 litres.
Équipée d'un moteur diesel Yanmar ultra puissant, fiable et écologique (EU STAGE V) et d'un réservoir d'eau de 1 000 litres, notre remorque à eau froide mobile HD 9/23 De Tr1 garantit un travail complètement autonome. Elle permet d'assurer aisément les interventions de nettoyage à haute pression d'envergure comme elles se présentent par exemple dans les municipalités ou dans le bâtiment. Avec une pression de travail de 230 bar et un débit d'arrosage jusqu'à 930 litres par heure, il n'y a pratiquement pas de limites aux exigences qui peuvent être remplies. De série, la remorque haute pression est par exemple équipée d'une poignée-pistolet ergonomique EASY!Force ainsi que de nombreuses possibilités de rangement. L'appareil robuste est en outre très facile à utiliser et aussi disponible dans d'autres variantes configurables en option – par exemple avec un dévidoir à l'arrière ou en version cabine.
Caractéristiques et avantages
Indépendante des alimentations électriques et arrivées d'eau externesDes moteurs diesel Yanmar ou des moteurs à essence Honda (tous les deux EU STAGE V) pour un travail autonome. Réservoir d'eau de 1 000 litres pour au minimum une heure de travail à débit maximal. Concept de remorque intégré pour une grande mobilité et une indépendance maximale.
Utilisation facile et confortablePossibilités de commande ultra simples et donc parfaitement adaptées à l'utilisation dans les parcs en location. Équipement confortable avec démarrage électrique du moteur et dévidoir disponible en option. Compartiment de stockage à l'arrière pour stocker des bidons de carburant et des accessoires.
Modèle robuste pour les interventions difficilesTechnologie haute pression Kärcher fiable et éprouvée avec une longue durée de vie. Pare-buffle ou bâche arrière pour la protection de l'appareil disponibles en option. Le système antigel intégré permet des interventions tout au long de l'année.
Plusieurs configurations possibles
- Des configurations flexibles et sur mesure pour les besoins individuels des clients.
- Variante cabine disponible en option pour l'utilisation sur les carrosseries à plateforme ou pour le montage dans des véhicules.
- Sur demande, les réservoirs peuvent également être fournis dans des coloris spéciaux.
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|400 - 930
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Constructeur du moteur
|Yanmar
|Type de moteur
|L 100 V
|Poids (avec accessoire) (kg)
|600
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|3382 x 1496 x 1435
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur flexible haute pression: 15 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Spécification flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance d'arrosage: 1050 mm
- Servo Control
- Powerbuse
Équipement
- Fonction de dosage de détergent: Aspiration
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage mobile à haute pression dans le bâtiment, par exemple pour les engins ou véhicules de chantier
- Pour la location dans le cadre de parcs de location pour diverses interventions de nettoyage
- Idéal pour les prestataires de nettoyage, par exemple pour l'effacement de graffitis
- Nettoyage mobile à haute pression dans le secteur municipal, par exemple dans les parcs