Hogedrukreiniger HDS 1000 De CEMO
Heetwater hogedrukreiniger HDS 1000 De Weed voor constant hoge temperaturen tot 98 °C - ideaal voor mobiele onkruidbestrijding en bewezen reductie van virussen op oppervlakken.
Uitgerust met een krachtige dieselmotor van Yanmar en beschermd door een stevig buizenframe, overtuigt onze HDS 1000 De Weed warmwaterhogedrukreiniger in mobiele en effectieve onkruidbestrijding met warm water, zelfs in omgevingen waar geen externe stroombronnen beschikbaar zijn. Het hoge brandervermogen en de geïntegreerde E-box met temperatuursensor voor constant hoge temperaturen tot 98 °C maken niet alleen de verwijdering van onkruid mogelijk, maar ook de reductie van virussen en de inactivering van bacteriën en ziektekiemen op oppervlakken. De zeer eenvoudige omschakeling van de normale hogedrukmodus naar de onkruidmodus biedt maximale flexibiliteit en gebruiksgemak. Componenten van hoge kwaliteit, zoals de hogedrukpomp met messing cilinderkop, roestvrijstalen kleppen of roestvrijstalen zuigers met chroomnikkelcoating, garanderen een uitzonderlijk lange levensduur, zelfs bij het zwaarste continue gebruik. De uitgebreide veiligheidsuitrusting, die zowel de gebruiker als het apparaat beschermt, omvat een vlottertank met geïntegreerde kalkbescherming (DGT).
Kenmerken en voordelen
Verhoogde reinigingsprestaties dankzij heet water
- Traploze regeling van het vochtgehalte van stoom tot heetwaterstraal, direct op de machine.
- Het stoomvolume kan naar wens worden aangepast aan elke reinigingstaak.
Maximale capaciteit
- Hoogwaardige brander met opstaande verwarmingsspiraal en stabiele tijdontsteking.
- Bij watertekort en oververhitting schakelt de brander automatisch uit.
Economische dieselaangedreven brandstofmotor
- Voldoen aan de uitlaatgasemissienormen standaard EU STAGE V.
- Elektrostarter voor een moeiteloze start.
Gebruiksvriendelijke bediening
- Het toerental wordt in standby-positie automatisch geregeld. Dit ontziet de motor en spaart tegelijkertijd energie.
- Verlading met een kraan is mogelijk dankzij het stevige stalen buizenframe.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|450 - 900
|Werkdruk (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Max. temperatuur (aanvoer 12° C) (°C)
|max. 98
|Verbruik stookolie volle belasting / eco!efficiency (kg/u)
|5,6
|Sproeiergrootte
|048
|Brandstoftank (l)
|34
|Aandrijving
|Diesel
|Motorenfabrikant
|Yanmar
|Motortype
|L 100 V
|Aantal gelijktijdige gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|kar
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|199,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|205
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Powersproeier
- Servo Control
Uitvoering
- Lengte hogedrukslang: 15 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Cage buizenframe
- Elektrostart
- Stabiel stalen buizenframe geschikt voor kraantransport
Toepassingen
- Efficiënte, comfortabele onkruidverwijdering zonder gebruik van chemische producten voor gebruik in gemeentes
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HDS 1000 De CEMO
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.