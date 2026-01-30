Uitgerust met een krachtige dieselmotor van Yanmar en beschermd door een stevig buizenframe, overtuigt onze HDS 1000 De Weed warmwaterhogedrukreiniger in mobiele en effectieve onkruidbestrijding met warm water, zelfs in omgevingen waar geen externe stroombronnen beschikbaar zijn. Het hoge brandervermogen en de geïntegreerde E-box met temperatuursensor voor constant hoge temperaturen tot 98 °C maken niet alleen de verwijdering van onkruid mogelijk, maar ook de reductie van virussen en de inactivering van bacteriën en ziektekiemen op oppervlakken. De zeer eenvoudige omschakeling van de normale hogedrukmodus naar de onkruidmodus biedt maximale flexibiliteit en gebruiksgemak. Componenten van hoge kwaliteit, zoals de hogedrukpomp met messing cilinderkop, roestvrijstalen kleppen of roestvrijstalen zuigers met chroomnikkelcoating, garanderen een uitzonderlijk lange levensduur, zelfs bij het zwaarste continue gebruik. De uitgebreide veiligheidsuitrusting, die zowel de gebruiker als het apparaat beschermt, omvat een vlottertank met geïntegreerde kalkbescherming (DGT).