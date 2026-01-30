Nettoyeurs haute pression HDS 1000 De Weed
Nouveau nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 1000 De Steamer avec mode vapeur intégré pour des températures de nettoyage élevées et constantes jusqu'à 98 °C. Idéal pour réduire la présence de virus sur les surfaces.
Équipé d'un puissant moteur diesel Yanmar et protégé par un robuste châssis tubulaire, le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 1000 De Weed assure un désherbage mobile et efficace à l'eau chaude même dans les zones sans source de courant externe. La puissance du brûleur et le boîtier électrique intégré avec capteur de température pour des températures élevées et constantes jusqu'à 98 °C permettent non seulement le désherbage, mais aussi la réduction des virus et l'inactivation des bactéries et germes sur les surfaces. Le passage très simple du mode haute pression au mode désherbage offre une flexibilité maximale et un grand confort d'utilisation. Des composants haut de gamme comme la pompe haute pression avec culasse en laiton, les vannes en acier inoxydable et les pistons en acier inoxydable à revêtement en nickel-chrome assurent une durée de vie exceptionnelle, même en cas d'utilisation intensive et prolongée. L'équipement de sécurité complet qui protège à la fois l'utilisateur et l'appareil comprend entre autres un réservoir à flotteur avec protection contre l'entartrage (DGT) intégrée.
Caractéristiques et avantages
Efficacité de nettoyage accrue grâce à l'eau chaude
- Réglage continu du jet vapeur / eau chaude, directement sur la machine.
- Le contrôle du volume de vapeur peut être réglé selon les besoins.
Performance maximale
- Un brûleur hautement performant avec serpentin de chauffe vertical et allumage permanent.
- Coupure automatique du brûleur en cas de manque d'eau, protection contre la surchauffe.
Moteur thermique diesel économique
- Conforme aux exigences de la norme d'émission EU STAGE V.
- Démarrage électrique pour un démarrage aisé et sans efforts.
Fonctionnement respectueux de l'environnement
- La vitesse de rotation est ralentie automatiquement à l'état de veille. Cela permet de ménager le moteur et d'économiser de l'énergie.
- Chargement par grue possible grâce au cadre tubulaire solide en acier.
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|450 - 900
|Pression de service (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Température (avec une admission à 12 °C) (°C)
|max. 98
|Consommation de mazout à charge maximale (kg/h)
|5,6
|Taille de buse
|048
|Réservoir à carburant (l)
|34
|Type d'entraînement
|Diesel
|Constructeur du moteur
|Yanmar
|Type de moteur
|L 100 V
|Nombre d'utilisateurs simultanés
|1
|Mobilité
|amovible
|Poids (avec accessoire) (kg)
|199,2
|Poids emballage inclus (kg)
|205
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Powerbuse
- Servo Control
Équipement
- Longueur flexible haute pression: 15 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Spécification flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Châssis de protection Cage
- Démarrage électrique
- Robuste cadre tubulaire en acier pour chargement par grue
Domaines d'utilisation
- Désherbage efficace, sans produits chimiques et confortable pour les applications communales
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HDS 1000 De Weed
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.