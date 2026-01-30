Équipé d'un puissant moteur diesel Yanmar et protégé par un robuste châssis tubulaire, le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 1000 De Weed assure un désherbage mobile et efficace à l'eau chaude même dans les zones sans source de courant externe. La puissance du brûleur et le boîtier électrique intégré avec capteur de température pour des températures élevées et constantes jusqu'à 98 °C permettent non seulement le désherbage, mais aussi la réduction des virus et l'inactivation des bactéries et germes sur les surfaces. Le passage très simple du mode haute pression au mode désherbage offre une flexibilité maximale et un grand confort d'utilisation. Des composants haut de gamme comme la pompe haute pression avec culasse en laiton, les vannes en acier inoxydable et les pistons en acier inoxydable à revêtement en nickel-chrome assurent une durée de vie exceptionnelle, même en cas d'utilisation intensive et prolongée. L'équipement de sécurité complet qui protège à la fois l'utilisateur et l'appareil comprend entre autres un réservoir à flotteur avec protection contre l'entartrage (DGT) intégrée.