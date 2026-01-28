De HD 9/23 G koudwaterhogedrukreiniger is uitgerust met een Honda-benzinemotor en werkt volledig onafhankelijk van de stroomaansluiting. Ontwikkeld voor de beste reinigingsresultaten - dankzij een waterdruk van 230 bar - en beschermd door een zeer robuust basisframe, maakt de machine zelfs onder extreme omstandigheden indruk. Het ergonomische frameconcept biedt maximale mobiliteit, zelfs op oneffen oppervlakken. Lekvrije wielen, het succesvolle bedieningsconcept en een scala aan opbergmogelijkheden voor accessoires maken de machine zeer comfortabel in het gebruik. Andere handige kenmerken zijn het EASY!Force hogedrukpistool, dat gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht voor de bestuurder tot nul te reduceren, en de EASY!Lock snelsluitingen, die het op- en afbouwen van de machine vijf keer sneller maken dan bij conventionele schroefverbindingen. De krachtige pomp maakt het mogelijk om in geval van nood water uit meren of vijvers op te zuigen. Hij wordt beschermd door een groot waterfilter en een thermostaatklep die oververhitting in de recirculatiemodus voorkomt. Voor de HD 9/23 G is ook een kooiframe met oogjes verkrijgbaar om het laden met de kraan te vergemakkelijken, evenals een bevestigingsset voor een slanghaspel.