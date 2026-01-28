Hogedrukreiniger HD 9/23 G
Met de HD 9/23 G koudwater hogedrukreiniger met Honda-benzinemotor kunt u onafhankelijk van de stroomvoorziening werken, ook onder de zwaarste omstandigheden.
De HD 9/23 G koudwaterhogedrukreiniger is uitgerust met een Honda-benzinemotor en werkt volledig onafhankelijk van de stroomaansluiting. Ontwikkeld voor de beste reinigingsresultaten - dankzij een waterdruk van 230 bar - en beschermd door een zeer robuust basisframe, maakt de machine zelfs onder extreme omstandigheden indruk. Het ergonomische frameconcept biedt maximale mobiliteit, zelfs op oneffen oppervlakken. Lekvrije wielen, het succesvolle bedieningsconcept en een scala aan opbergmogelijkheden voor accessoires maken de machine zeer comfortabel in het gebruik. Andere handige kenmerken zijn het EASY!Force hogedrukpistool, dat gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht voor de bestuurder tot nul te reduceren, en de EASY!Lock snelsluitingen, die het op- en afbouwen van de machine vijf keer sneller maken dan bij conventionele schroefverbindingen. De krachtige pomp maakt het mogelijk om in geval van nood water uit meren of vijvers op te zuigen. Hij wordt beschermd door een groot waterfilter en een thermostaatklep die oververhitting in de recirculatiemodus voorkomt. Voor de HD 9/23 G is ook een kooiframe met oogjes verkrijgbaar om het laden met de kraan te vergemakkelijken, evenals een bevestigingsset voor een slanghaspel.
Kenmerken en voordelen
Maximale onafhankelijkheidUitgerust met betrouwbare Honda- of Yanmar-motoren om te gebruiken als er geen externe stroomvoorziening is. Kan water opzuigen – bijvoorbeeld uit een vijver of een meer – om voor de reiniging gebruikt te worden.
Uitstekend bedieningscomfortHet ergonomische frameconcept vergemakkelijkt het vervoer ook op een oneffen ondergrond. Opbergmogelijkheden voor alle toebehoren direct aan het apparaat. Lekbestendige wielen garanderen een langdurig grote mobiliteit.
Grote veelzijdigheidHet optionele Cage-veiligheidsframe met ogen voor verlading per kraan beschermt het apparaat betrouwbaar. Aanbouwset slanghaspel voor een kortere op- en afwindtijd optioneel verkrijgbaar. Draagbare versie met robuust buisframe speciaal voor schilders en stukadoors (HD 728 B).
Ontworpen voor de zwaarste gebruiksomstandigheden.
- Zeer robuust basisframe voor dagelijks gebruik onder minder gunstige omstandigheden.
- Groot waterfilter ter bescherming van de pomp.
- Thermoventiel ter bescherming van de pomp tegen oververhitting bij gebruik in kringloop.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|400 - 930
|Werkdruk (bar/MPa)
|40 - tot 230 / 4 - tot 23
|Max. druk (bar/MPa)
|270 / 27
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Watertoevoer
|1″
|Aandrijving
|Benzine
|Motorenfabrikant
|Honda
|Motortype
|GX 390
|Aantal gelijktijdige gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|kar
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|75,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|82,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|866 x 722 x 1146
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte hogedrukslang: 15 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Powersproeier
- Servo Control
Uitvoering
- Traploze regeling van druk en waterhoeveelheid
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
Videos
Toepassingen
- Bouw (gevelreiniging, reinigen van bouwvoertuigen en -gereedschap)
- Landbouw (reinigen van voertuigen en apparatuur of voor gebruik in landbouw)
- Industrie (reinigen van apparatuur)
- Schoonmaakbedrijven (reinigen van bijv. pleinen en garages)