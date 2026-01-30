Le nettoyeur haute pression HD 9/20-4 M Classic facile d'utilisation de la gamme Classic de Kärcher s'illustre par son format robuste, ses composants haut de gamme et durables ainsi que sa grande polyvalence. Cet appareil de milieu de gamme est adapté à diverses tâches de nettoyage, par exemple pour le nettoyage de véhicules, d'équipements de production, de machines et d'appareils agricoles ainsi que pour le nettoyage de façades et dans le secteur municipal. La pompe à vilebrequin durable avec culasse en laiton et fonction d'aspiration permet de travailler à des températures d'eau jusqu'à 60 °C et offre en outre des possibilités de réglage de la quantité d'eau et de la pression de service. Le régime réduit du moteur à 4 pôles à vitesse lente garantit par ailleurs une plus faible usure de la pompe qui est de plus protégée par un filtre à eau intégré. Tous les composants essentiels sont facilement accessibles en quelques gestes grâce à la maintenance simple. Le concept ingénieux du HD 9/20-4 M Classic est complété par un rangement bien pensé des accessoires avec des raccords EASY!Lock pour un changement rapide et intuitif des accessoires.