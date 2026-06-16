Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/21-4 S Plus est parfait pour un travail ergonomique et à moindre effort. Grâce au pistolet Kärcher EASY!Force Advanced, il s'utilise confortablement sans effort de maintien. Le réglage Servo Control permet l'ajustement de la pression et de la quantité d'eau. La buse rotative Vibrasoft offre jusqu'à 30 % de réduction des vibrations au niveau de la lance d'arrosage. Le HD 10/21-4 S Plus se distingue par ses matériaux de choix et sa qualité haut de gamme. Une pompe à plateau oscillant robuste, dotée de pistons en acier inoxydable et d'une culasse en laiton, fonctionne en association avec un moteur à 4 pôles, à faible vitesse, refroidi à l'eau et à l'air. Des entretoises de châssis en aluminium intégrées forment un châssis léger et robuste avec possibilité de chargement par grue. Pour un maximum de mobilité et un design compact, le groupe moteur et l'unité de pompage sont installés à la verticale selon le concept Upright. La machine est complétée par d'autres possibilités de rangement pour les accessoires sous forme d'une poche kangourou et de crochets réglables.