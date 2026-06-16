L'HD 6/15 C Plus est un nettoyeur haute pression à eau froide qui se caractérise par sa mobilité et sa résistance. Poids allégé, dimensions compactes, poignée de transport, guidon rétractable et sangle de maintien pour câble électrique font du HD 6/15 C Plus un compagnon tout-terrain qui saura s’adapter à toutes les situations. Avec son équipement de qualité - pompe, arrivée d'eau et sortie haute pression en laiton - le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/15 C Plus résiste aux chocs et à la corrosion. Doté d'un habillage intégral antichoc, la pompe haute pression et le moteur sont protégés contre les dommages et les souillures. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire totalement la force de recul et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques privilégiant ainsi une utilisation confortable et un nettoyage sans effort. Avec le système EASY!Lock fiable et sécurisé, la connexion des accessoires est 5 fois plus rapide.