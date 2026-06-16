Hogedrukreiniger HD 6/15 C Plus
Praktisch, mobiel, veelzijdig: de HD 6/15 C Plus koudwaterhogedrukreiniger voor verticaal en horizontaal gebruik. Met opbergvak voor toebehoren, messing cilinderkop en automatische drukontlasting.
De compacte, lichte en veelzijdige HD 6/15 C Plus koudwaterhogedrukreiniger biedt uitstekende mobiliteit en is geschikt voor zowel verticaal als horizontaal gebruik. De machine is uitgerust met een geavanceerde opbergruimte voor accessoires en de messing cilinderkop en automatische drukontlasting zorgen voor een lange levensduur. Tegelijkertijd overtuigt hij met innovatieve nieuwe ontwikkelingen die het werkcomfort voor de gebruiker op lange termijn verhogen door te zorgen voor een moeiteloze bediening en tijdbesparende op- en afbouw. Het EASY!Force hogedrukpistool benut de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nul te reduceren, terwijl de EASY!Lock snelsluitingen de bediening vijf keer sneller maken dan met conventionele aansluitingen, zonder in te leveren op robuustheid en duurzaamheid. Kortom, een compleet uitrustingspakket voor uitstekende reinigingsresultaten, met een hoog gebruiksgemak en een lange levensduur.
Kenmerken en voordelen
De krachtigste machine in de HD-compactklasse.
Draagbaarheid
Spaart tijd en moeite: dankzij het EASY!Force hogedrukspuitpistool en de EASY!Lock snelkopppelingen.
Opbergvak voor toebehoren
Kwaliteit
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|560
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. druk (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Sproeiergrootte (mm)
|33
|Watertoevoer
|3/4″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|26,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|28,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|380 x 360 x 930
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Specificaties hogedrukslang: DN 6, 200 bar
- Sproeilans: 840 mm
- Vuilfrees
Uitvoering
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
- Drukuitschakeling
Toepassingen
- Ideaal voor bouwondernemers, handelaars, dienstverleners voor gebouwen en lokale overheden
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 6/15 C Plus
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