De compacte, lichte en veelzijdige HD 6/15 C Plus koudwaterhogedrukreiniger biedt uitstekende mobiliteit en is geschikt voor zowel verticaal als horizontaal gebruik. De machine is uitgerust met een geavanceerde opbergruimte voor accessoires en de messing cilinderkop en automatische drukontlasting zorgen voor een lange levensduur. Tegelijkertijd overtuigt hij met innovatieve nieuwe ontwikkelingen die het werkcomfort voor de gebruiker op lange termijn verhogen door te zorgen voor een moeiteloze bediening en tijdbesparende op- en afbouw. ​​Het EASY!Force hogedrukpistool benut de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nul te reduceren, terwijl de EASY!Lock snelsluitingen de bediening vijf keer sneller maken dan met conventionele aansluitingen, zonder in te leveren op robuustheid en duurzaamheid. Kortom, een compleet uitrustingspakket voor uitstekende reinigingsresultaten, met een hoog gebruiksgemak en een lange levensduur.