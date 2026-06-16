Pour des temps de préparation jusqu'à deux fois plus rapides et un travail très ergonomique : le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 12/18-4 SXA de la gamme Super de Kärcher dispose d'un enrouleur de flexible automatique intégré avec flexible haute pression Ultra Guard. Cette solution permet l'enroulement et le déroulement du flexible de 20 mètres à revêtement en téflon à un angle pouvant aller jusqu'à 45°. Un moteur électrique lent à 4 pôles refroidi à l'eau et la pompe axiale à 3 pistons robuste avec des pistons en céramique garantissent un fonctionnement fiable et sécurisé. En complément, le mode eco!efficiency économique et la technologie de brûleur optimisée sont synonymes d'une rentabilité maximale. Grâce la commande intuitive à un seul bouton et à la poignée-pistolet haute pression EASY!Force Advanced utilisable à moindre effort avec lance d'arrosage de 1 050 millimètres, Servo Control et technologie de buse brevetée, le HDS 12/18-4 SXA offre également un maximum de facilité d'utilisation. Un concept de mobilité astucieux, 2 réservoirs à détergent avec un dosage précis, des options de détartrage, un concept de sécurité éprouvé, une grande facilité de maintenance et un rangement ergonomique pour les accessoires viennent compléter le vaste éventail d'équipements de l'appareil.