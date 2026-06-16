Voor tot wel 50 procent snellere opsteltijden en zeer ergonomisch werken: De HDS 12/18-4 SXA hogedrukreiniger voor warm water uit de superklasse van Kärcher heeft een geïntegreerde automatische slanghaspel inclusief Ultra Guard hogedrukslang. Deze oplossing maakt het mogelijk om de 20 meter lange, met Teflon gecoate slang op te rollen en af te wikkelen onder een hoek van maximaal 45°. Een langzaam draaiende, watergekoelde, 4-polige elektrische motor en de robuuste 3-zuiger axiale pomp met keramische zuiger zorgen voor betrouwbare en veilige werking. Bovendien zorgen de zuinige eco!efficiency modus en geoptimaliseerde brandertechnologie voor maximale efficiëntie. Dankzij intuïtieve bediening met één knop en het energiebesparende EASY!Force Advanced HP-spuitpistool met 1050 millimeter lange spuitlans, servo-control en gepatenteerde spuitmondstuk technologie biedt de HDS 12/18-4 SXA ook maximale gebruiksvriendelijkheid. Een slim mobiliteitsconcept, 2 reinigingsmiddelentanks met nauwkeurige dosering, ontkalkingsmogelijkheden, bewezen veiligheidstechnologie, hoge onderhoudsvriendelijkheid en ergonomische opslag van accessoires maken het uitgebreide totaalpakket van de machine compleet.