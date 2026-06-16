Hogedrukreiniger HDS 12/18-4SXA
De hogedrukreiniger voor warm water van de superklasse scoort met zijn hoog waterdebiet en geavanceerde uitrustingskenmerken, zoals de automatische slanghaspel met 20 m Ultra Guard hogedrukslang.
Voor tot wel 50 procent snellere opsteltijden en zeer ergonomisch werken: De HDS 12/18-4 SXA hogedrukreiniger voor warm water uit de superklasse van Kärcher heeft een geïntegreerde automatische slanghaspel inclusief Ultra Guard hogedrukslang. Deze oplossing maakt het mogelijk om de 20 meter lange, met Teflon gecoate slang op te rollen en af te wikkelen onder een hoek van maximaal 45°. Een langzaam draaiende, watergekoelde, 4-polige elektrische motor en de robuuste 3-zuiger axiale pomp met keramische zuiger zorgen voor betrouwbare en veilige werking. Bovendien zorgen de zuinige eco!efficiency modus en geoptimaliseerde brandertechnologie voor maximale efficiëntie. Dankzij intuïtieve bediening met één knop en het energiebesparende EASY!Force Advanced HP-spuitpistool met 1050 millimeter lange spuitlans, servo-control en gepatenteerde spuitmondstuk technologie biedt de HDS 12/18-4 SXA ook maximale gebruiksvriendelijkheid. Een slim mobiliteitsconcept, 2 reinigingsmiddelentanks met nauwkeurige dosering, ontkalkingsmogelijkheden, bewezen veiligheidstechnologie, hoge onderhoudsvriendelijkheid en ergonomische opslag van accessoires maken het uitgebreide totaalpakket van de machine compleet.
Kenmerken en voordelen
Automatische slanghaspelMaakt het mogelijk om de insteltijden met meer dan 50% te verminderen. Maakt het op- en afrollen van de slang mogelijk onder een hoek van maximaal 45°, zelfs onder druk.
Hoge rendabiliteitIn de eco!efficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) – bij een volledige waterdoorstroming. Door een optimale aanpassing van de brandercycli wordt het brandstofverbruik in vergelijking met de werking bij volle belasting met wel 20% verlaagd.
Hoogste efficiëntieZeer efficiënte, beproefde brandertechnologie "Made in Germany". 4-polige elektromotor met 3-plunjer axiaalpomp Watergekoelde motor voor hoge efficiëntie en duurzaamheid.
Uitgebreide accessoires met EASY!Lock
- EASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkracht.
- Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de Servo Control-controller die tussen de lans en het trekkerpistool is geplaatst.
- Roterende roestvrijstalen lans van 1050 mm.
Bedrijfszekerheid
- Gemakkelijk toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen vuildeeltjes in het water.
- Veiligheidskleppen, waterterkort- en brandstofbeveiliging staan garant voor de gebruiksveiligheid van de machine
- Het Soft-Demping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
Meerdere opbergruimtes voor accessoires geïntegreerd in de machine
- Het volledige toebehoren kan rechtstreeks op het apparaat worden opgeborgen. Voor de zuigslang en de stroomkabel zijn 2 ophanghaken beschikbaar.
- Ruim opbergcompartiment voor onder andere reinigingsmiddelen, handschoenen of gereedschap.
Dosering van reinigingsmiddel
- Gemakkelijk omschakelen tussen reinigingsmiddelentank 1 en 2.
- Nauwkeurige reinigingsmiddelendosering met spoelreinigingsfunctie
- Nauwkeurig doseerventiel garandeert een laag verbruik.
Mobiliteitsconcept
- Grote wielen met rubberbanden en zwenkwiel.
- Geïntegreerde kantelmodule voor het moeiteloos overwinnen van obstakels zoals trappen en stoepranden.
- Duwbeugels voor een handig transport en een goede wendbaarheid.
Eenvoudige bedieningselementen
- Stoomtrap kan worden geselecteerd door middel van traploze regeling van de waterdruk/hoeveelheid aan de pomp.
- Eenvoudige en intuïtieve bediening met 1 knop.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 1200
|Werkdruk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. temperatuur (aanvoer 12° C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Verbruik stookolie volle belasting / eco!efficiency (kg/u)
|7,7
|Verbruik stookolie, eco!efficiency (g/u)
|6,1
|Vermogen (kW)
|8
|Stroomkabel (m)
|5
|Brandstoftank (l)
|25
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|198
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|210,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte hogedrukslang: 20 m
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Sproeilans: 1050 mm
- Powersproeier
- Servo Control
Uitvoering
- geïntegreerde automatische slanghaspel
- Drukuitschakeling
- Optie voor een bediening met 2 lansen
- Krachtstroomstekker (3-fasen)
- Softdempingssysteem (SDS)
- 2 reinigingsmiddelentanks
- Droogloopbeveiliging
Videos
Toepassingen
- Reiniging van voertuigen
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HDS 12/18-4SXA
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
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