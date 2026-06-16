Nettoyeurs haute pression HD 6/15 C
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/15 C est un outil compact et mobile qui nettoie efficacement en position verticale et horizontale. Il dispose de rangements très astucieux.
L'HD 6/15 C est un nettoyeur haute pression à eau froide qui se caractérise par sa mobilité et sa résistance. Poids allégé, dimensions compactes, poignée de transport, guidon rétractable et sangle de maintien pour câble électrique font du HD 6/15 C un compagnon tout-terrain qui saura s’adapter à toutes les situations. Avec son équipement de qualité - pompe, arrivée d'eau et sortie haute pression en laiton - le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/15 C résiste aux chocs et à la corrosion. Doté d'un habillage intégral antichoc, la pompe haute pression et le moteur sont protégés contre les dommages et les souillures. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire totalement la force de recul et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques privilégiant ainsi une utilisation confortable et un nettoyage sans effort. Avec le système EASY!Lock fiable et sécurisé, la connexion des accessoires est 5 fois plus rapide.
Caractéristiques et avantages
Gamme Compact HD la plus performantePour une utilisation professionnelle et de longs cycles de travail. Pour une élimination sans effort des saletés tenaces. Longue durée de vie et faibles frais de maintenance.
MobilitéFonctionnement possible à la verticale ou à l’horizontale. Dans le cas d’un fonctionnement à l’horizontale, les roues ne reposent pas au sol. Ainsi, l’appareil bénéficie d’une stabilité maximale. Deux positions de rangement de la lance: une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée.
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!LockEnfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force. Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
Rangement pour les accessoires
- Emplacement pour ranger le nettoyeur de surfaces directement sur l'appareil.
- Rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse.
- Bande de caoutchouc servant à fixer le flexible haute pression et le câble électrique.
Qualité
- La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l’appareil.
- Culasse en laiton haut de gamme.
- Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|560
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|150 / 15
|Pression max. (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Puissance de raccordement (kW)
|3
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Taille de buse (mm)
|33
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|25,6
|Poids emballage inclus (kg)
|28
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 360 x 930
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Lance d'arrosage: 840 mm
Équipement
- Coupure de la pression
Domaines d'utilisation
- Idéal pour les entreprises du bâtiment, les artisans, les techniciens de surface et les services municipaux
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HD 6/15 C
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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