Hogedrukreiniger HD 6/15 C
De HD 6/15 C is ontworpen voor verticaal en horizontaal gebruik. Het apparaat is uitgerust met handige opbergmogelijkheden, een robuuste messing cilinderkop en automatische drukontlasting.
De compacte, lichte en veelzijdige HD 6/15 C koudwaterhogedrukreiniger biedt een uitstekende mobiliteit en is geschikt voor zowel verticaal als horizontaal gebruik. De machine is uitgerust met een geavanceerde opbergruimte voor accessoires, terwijl de messing cilinderkop en de automatische drukontlasting garant staan voor een lange levensduur. Tegelijkertijd maakt het apparaat indruk met innovatieve nieuwe ontwikkelingen die het werkcomfort voor de gebruiker op de lange termijn verhogen door een moeiteloze bediening en een tijdbesparende opbouw en afbraak te garanderen. Het EASY!Force-hogedrukpistool maakt gebruik van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nul te reduceren, terwijl de EASY!Lock-snelsluitingen het gebruik vijf keer sneller maken dan bij conventionele schroefverbindingen, zonder daarbij in te leveren op robuustheid en duurzaamheid. Al met al biedt deze machine een uitgebreid uitrustingspakket voor uitstekende reinigingsresultaten, gecombineerd met een hoog comfortniveau en een lange levensduur.
Kenmerken en voordelen
De krachtigste machine in de HD-compactklasse.Voor professionele toepassing en lange werkintervallen. Voor moeiteloze verwijdering van hardnekkig vuil Lange levensduur en lage onderhoudskosten.
DraagbaarheidKan zowel staand als liggend worden gebruikt. Bij liggend gebruik rusten de wielen niet op de grond. Daardoor biedt het apparaat maximale stabiliteit. Aparte parkeer- en vervoerstand voor de spuitinstallatie.
Spaart tijd en moeite: dankzij het EASY!Force hogedrukspuitpistool en de EASY!Lock snelkopppelingen.Eindelijk een moeiteloze bediening: dankzij het EASY!Force hogedrukpistool. EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.
Opbergvak voor toebehoren
- Schroefkoppeling (M 18 × 1,5) voor het opbergen van een oppervlaktereiniger op het apparaat.
- Praktische opbergvakken voor de drievoudige en de roterende sproeier.
- Rubberen band om de hogedrukslang te bevestigen.
Kwaliteit
- De automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur.
- Hoogwaardige messing cilinderkop.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|560
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. druk (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Sproeiergrootte (mm)
|33
|Watertoevoer
|3/4″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|25,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|28
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|380 x 360 x 930
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Sproeilans: 840 mm
Uitvoering
- Drukuitschakeling
Toepassingen
- Ideaal voor bouwondernemers, handelaars, dienstverleners voor gebouwen en lokale overheden
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 6/15 C
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.