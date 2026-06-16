De compacte, lichte en veelzijdige HD 6/15 C koudwaterhogedrukreiniger biedt een uitstekende mobiliteit en is geschikt voor zowel verticaal als horizontaal gebruik. De machine is uitgerust met een geavanceerde opbergruimte voor accessoires, terwijl de messing cilinderkop en de automatische drukontlasting garant staan voor een lange levensduur. Tegelijkertijd maakt het apparaat indruk met innovatieve nieuwe ontwikkelingen die het werkcomfort voor de gebruiker op de lange termijn verhogen door een moeiteloze bediening en een tijdbesparende opbouw en afbraak te garanderen. Het EASY!Force-hogedrukpistool maakt gebruik van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nul te reduceren, terwijl de EASY!Lock-snelsluitingen het gebruik vijf keer sneller maken dan bij conventionele schroefverbindingen, zonder daarbij in te leveren op robuustheid en duurzaamheid. Al met al biedt deze machine een uitgebreid uitrustingspakket voor uitstekende reinigingsresultaten, gecombineerd met een hoog comfortniveau en een lange levensduur.