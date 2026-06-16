Nettoyeurs haute pression HD 7/14-4 MXA Plus
Nettoyeur haute pression compact HD 7/14-4 MXA Plus avec moteur à courant alternatif, enrouleur de flexible pour une manipulation confortable du flexible haute pression, pression de service de 140 bar et décompression automatique.
Nettoyeur haute pression mobile à courant alternatif HD 7/14-4 MXA Plus avec commande par pressostat, chariot pour flexible intégré pour une manipulation aisée du flexible haute pression et de nombreux supports et possibilités de rangement pour les accessoires. Une nouvelle pompe axiale robuste à 3 pistons avec culasse en laiton garantit à cet appareil facile à manier et à ranger une longue durée de vie, réduit sa consommation d'énergie et améliore sa puissance de nettoyage d'environ 20 %. Le pistolet haute pression EASY!Force, qui s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire, et les attaches rapides EASY!Lock, garantissant une manipulation 5 fois plus rapide qu'avec les raccords classiques sans perdre en robustesse ni en longévité, permettent un travail sans fatigue ainsi qu'un montage/démontage rapide. La décompression automatique offre une protection efficace et fiable des composants haute pression contre toute charge en position veille. La pompe haute pression et les composants électroniques sont facilement accessibles grâce à la conception de l'appareil qui facilite la maintenance.
Caractéristiques et avantages
Dévidoir automatique actionné par ressort
- Confort maximal lors de la manipulation du flexible haute pression.
- Permet des temps d'équipement réduits grâce à l'enroulement et au déroulement rapides.
- Évite les risques de trébuchement et accroît ainsi la sécurité opérationnelle.
Socle supplémentaire
- Augmente la surface d'appui de l'appareil.
- Accroît la stabilité au renversement pendant le fonctionnement stationnaire.
Équipement haut de gamme
- La décompression automatique protège les composants et prolonge leur durée de vie.
- Puissant moteur électrique lent à 4 pôles.
- Culasse en laiton de qualité supérieure.
Système de rangement des accessoires élaboré
- Support de fixation du générateur de mousse avec réservoir intégré.
- L'embout EASY!Lock TR20 permet un rangement de la Powerbuse ou du nettoyeur de surfaces à même l'appareil.
- Compartiment pratique pour ranger la buse rotative.
Haute mobilité
- Poignée rabattable par simple pression sur un bouton pour un appareil encore plus compact et un encombrement réduit.
- Rangement facile dans les véhicules utilitaires.
- Temps de préparation minimes grâce aux possibilités de rangement intégrées.
Utilisation flexible
- Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale.
- Stabilité maximale à l'horizontale, les roues ne touchant pas le sol.
Facilité d'entretien exemplaire
- Accès facile à la culasse grâce à la face inférieure ouverte de l'appareil.
- Accès rapide au coffret électrique en retirant simplement le capot de l'appareil.
- Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.
Des solutions pour un gain de temps à moindre effort
- Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
Efficacité énergétique accrue
- Nouvelle pompe axiale à 3 pistons avec des pertes de charge et de pression sensiblement réduites.
- Augmentation de 20 % de la puissance de nettoyage et de l'efficacité énergétique.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|700
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|140 / 14
|Pression max. (bar/MPa)
|210 / 21
|Puissance de raccordement (kW)
|3,4
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|43,1
|Poids emballage inclus (kg)
|47
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|400 x 455 x 966
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Lance d'arrosage: 840 mm
- Powerbuse
- Rotabuse
Équipement
- Longueur flexible haute pression: 15 m
- Type de flexible haute pression: Flex
- Enrouleur de flexible haute pression intégré
- ANTI!Twist
- Coupure de la pression
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour les entreprises du bâtiment, les artisans, les techniciens de surface et les services municipaux
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HD 7/14-4 MXA Plus
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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