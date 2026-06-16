Nettoyeur haute pression mobile à courant alternatif HD 7/14-4 MXA Plus avec commande par pressostat, chariot pour flexible intégré pour une manipulation aisée du flexible haute pression et de nombreux supports et possibilités de rangement pour les accessoires. Une nouvelle pompe axiale robuste à 3 pistons avec culasse en laiton garantit à cet appareil facile à manier et à ranger une longue durée de vie, réduit sa consommation d'énergie et améliore sa puissance de nettoyage d'environ 20 %. Le pistolet haute pression EASY!Force, qui s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire, et les attaches rapides EASY!Lock, garantissant une manipulation 5 fois plus rapide qu'avec les raccords classiques sans perdre en robustesse ni en longévité, permettent un travail sans fatigue ainsi qu'un montage/démontage rapide. La décompression automatique offre une protection efficace et fiable des composants haute pression contre toute charge en position veille. La pompe haute pression et les composants électroniques sont facilement accessibles grâce à la conception de l'appareil qui facilite la maintenance.