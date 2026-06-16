Mobiele hogedrukreiniger HD 7/14-4 MXA aangedreven door een AC motor met drukregeling, geïntegreerde automatische slanghaspel voor een handige bediening van de hogedrukslang, en tal van opbergmogelijkheden voor de accessoires. De axiaalpomp met 3 plunjers en een messing cilinderkop zorgt voor een lange levensduur van de machine die heel handig te manoeuvreren en op te bergen is. Hierdoor verlaagt het energieverbruik, maar verbeteren de reinigingsprestaties met 20%. Het EASY!Force hogedrukpistool maakt gebruik van de terugslagkracht van de hogedrukstraal waardoor u minder kracht nodig hebt om het pistool vast te houden, en met de EASY!Lock snelkoppelingen kunt u tot 5 maal sneller werken dan met de traditionele koppelingen, wat zorgt voor een probleemloze bediening en een tijdsbesparing bij de op- en afbouw van het toestel. De automatische drukontlasting beschermt de hogedrukcomponenten tegen beschadiging in stand-by modus. Dankzij het onderhoudsvriendelijke ontwerp van het toestel zijn de hogedrukpomp en de elektronische onderdelen heel gemakkelijk bereikbaar.