Nettoyeur haute pression HD 8/18-4 M Cage mobile avec châssis tubulaire en acier peint robuste pour une protection optimale de l'appareil lors d'applications mobiles exigeantes et de transports fréquents. De maintenance aisée et conçu pour une utilisation à la verticale comme à l'horizontale, le nettoyeur affiche une polyvalence maximale et une excellente stabilité. Un travail sans fatigue et un gain de temps au montage et démontage des équipements sont garantis par la poignée-pistolet haute pression EASY!Force, qui utilise la force de recul du jet haute pression pour supprimer complètement l'effort de retenue requis par l'utilisateur, et par les attaches rapides EASY!Lock qui permettent de changer d'accessoire 5 fois plus vite qu'avec des raccords filetés traditionnels, sans pour autant perdre en robustesse et en longévité. Le système Servo Control permet en outre de régler la pression et le débit d'eau directement sur la poignée-pistolet. Entraînée par un moteur électrique lent à 4 pôles avec commande par manocontacteur, la pompe axiale à 3 pistons avec culasse en laiton offre une réduction de la consommation d'énergie de près de 20 %. Les composants haute pression sont protégés par la décompression automatique et un grand filtre fin à eau intégré de série.