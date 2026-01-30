Nettoyeurs haute pression HD 8/18-4 M Cage
Nettoyeur haute pression HD 8/18-4 M Cage robuste, non chauffé avec châssis tubulaire en acier peint pour les applications industrielles exigeantes et protection maximale de la pompe.
Nettoyeur haute pression HD 8/18-4 M Cage mobile avec châssis tubulaire en acier peint robuste pour une protection optimale de l'appareil lors d'applications mobiles exigeantes et de transports fréquents. De maintenance aisée et conçu pour une utilisation à la verticale comme à l'horizontale, le nettoyeur affiche une polyvalence maximale et une excellente stabilité. Un travail sans fatigue et un gain de temps au montage et démontage des équipements sont garantis par la poignée-pistolet haute pression EASY!Force, qui utilise la force de recul du jet haute pression pour supprimer complètement l'effort de retenue requis par l'utilisateur, et par les attaches rapides EASY!Lock qui permettent de changer d'accessoire 5 fois plus vite qu'avec des raccords filetés traditionnels, sans pour autant perdre en robustesse et en longévité. Le système Servo Control permet en outre de régler la pression et le débit d'eau directement sur la poignée-pistolet. Entraînée par un moteur électrique lent à 4 pôles avec commande par manocontacteur, la pompe axiale à 3 pistons avec culasse en laiton offre une réduction de la consommation d'énergie de près de 20 %. Les composants haute pression sont protégés par la décompression automatique et un grand filtre fin à eau intégré de série.
Caractéristiques et avantages
Durables et robustesRobuste châssis en acier tubulaire protège tous les composants. Châssis tubulaire en acier idéal pour attacher facilement l'appareil dans un véhicule utilitaire. Le châssis en plastique robuste protège parfaitement la pompe des dommages et de la saleté.
Équipement haut de gammeLa décompression automatique protège les composants et prolonge leur durée de vie. Puissant moteur électrique lent à 4 pôles. Culasse en laiton de qualité supérieure.
Facilité d'entretien exemplaireAccès facile à la culasse grâce à la face inférieure ouverte de l'appareil. Accès rapide au coffret électrique en retirant simplement le capot de l'appareil. Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.
Efficacité énergétique accrue
- Nouvelle pompe axiale à 3 pistons avec des pertes de charge et de pression sensiblement réduites.
- Augmentation de 20 % de la puissance de nettoyage et de l'efficacité énergétique.
Des solutions pour un gain de temps à moindre effort
- Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
Utilisation flexible
- Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale.
Système de rangement des accessoires élaboré
- Support de fixation du générateur de mousse avec réservoir intégré.
- L'embout EASY!Lock TR20 permet un rangement de la Powerbuse ou du nettoyeur de surfaces à même l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|760
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Pression max. (bar/MPa)
|270 / 27
|Puissance de raccordement (kW)
|4,6
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|44,3
|Poids emballage inclus (kg)
|48,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|420 x 460 x 970
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Lance d'arrosage: 840 mm
- Powerbuse
- Servo Control
Équipement
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Coupure de la pression
Domaines d'utilisation
- Idéal pour une utilisation dans le nettoyage manuel de véhicules, dans les secteurs du bâtiment et des transports ainsi que dans l'industrie
