De HD 8/18-4 M Cage mobiele hogedrukreiniger in een uiterst robuuste cage-versie met gepoedercoat stalen buizenframe voor een bescherming bij mobiele toepassingen onder zware omstandigheden en en bij regelmatige verplaatsingen. De service-vriendelijke machine is ontworpen voor zowel een verticaal als horizontaal gebruik en biedt de gebruiker hierdoor een maximale flexibiliteit en betrouwbaarheid. Het EASY!Force hogedrukpistool, dat gebruikmaakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nul te reduceren, en de EASY!Lock snelkoppelingen, waarmee u tot vijf maal sneller kan werken dan met de traditionele schroefverbindgen, zonder in te boeten op stevigheid of duurzaamheid, zorgen ervoor dat u kan werken zonder moe te worden en dat u geen tijd verliest met het aan- en afkoppelen. Bovendien kan de waterhoeveelheid en de werkdruk gecontroleerd worden dankzij de Servo Control direct op het spuitpistool. De 3-plunjer axiaalpomp met messing cilinder wordt aangedreven door een 4-polige, langzaam lopende drie-fasige motor met drukschakelaarcontrole en verlaagt hierdoor het energieverbruik met ongeveer 20%. Om de hogedrukonderdelen te beschermen, zijn standaard een automatische drukontlasting voorzien en een grote waterfijnfilter.