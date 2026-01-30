Hogedrukreiniger HD 8/18-4 M Cage
Uiterst robuuste koudwater hogedrukreiniger HD 8/18-4 M Cage met een gepoedercoat stalen buizenframe voor een professioneel gebruik onder zware omstandigheden en een maximale bescherming van de pompeenheid.
De HD 8/18-4 M Cage mobiele hogedrukreiniger in een uiterst robuuste cage-versie met gepoedercoat stalen buizenframe voor een bescherming bij mobiele toepassingen onder zware omstandigheden en en bij regelmatige verplaatsingen. De service-vriendelijke machine is ontworpen voor zowel een verticaal als horizontaal gebruik en biedt de gebruiker hierdoor een maximale flexibiliteit en betrouwbaarheid. Het EASY!Force hogedrukpistool, dat gebruikmaakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nul te reduceren, en de EASY!Lock snelkoppelingen, waarmee u tot vijf maal sneller kan werken dan met de traditionele schroefverbindgen, zonder in te boeten op stevigheid of duurzaamheid, zorgen ervoor dat u kan werken zonder moe te worden en dat u geen tijd verliest met het aan- en afkoppelen. Bovendien kan de waterhoeveelheid en de werkdruk gecontroleerd worden dankzij de Servo Control direct op het spuitpistool. De 3-plunjer axiaalpomp met messing cilinder wordt aangedreven door een 4-polige, langzaam lopende drie-fasige motor met drukschakelaarcontrole en verlaagt hierdoor het energieverbruik met ongeveer 20%. Om de hogedrukonderdelen te beschermen, zijn standaard een automatische drukontlasting voorzien en een grote waterfijnfilter.
Kenmerken en voordelen
Lange levensduur en robuustEen robuust stalen buizenframe beschermt alle componenten. Het stalen buizenframe is ook geschikt voor het eenvoudig bevestigen en vastzetten van de machine in het servicevoertuig. Robuust kunststoffen chassis beschermt de pomp goed tegen beschadigingen en vuil.
Hoogwaardige uitrustingAutomatische drukontlasting om de onderdelen te beschermen en zo hun levensduur te verlengen. Krachtige, 4-polige traag lopende elektromotor. Hoogwaardige messing cilinderkop
Eenvoudige ServiceEenvoudige toegang tot de cilinderkop als de bodem van het toestel geopend is. Eenvoudige toegang tot de elektriciteitskast door simpelweg de cover te verwijderen. Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Verbeterde energie-efficiëntie
- Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 zuigers voor aanzienlijk lagere doorstroom- en drukverliezen.
- 20% hogere reinigingsprestaties en betere energie-efficiëntie.
Efficiënte en tijdbesparende oplossingen
- Moeiteloos EASY!Force hogedrukspuitpistool
- EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.
Flexibele bediening
- Ontworpen voor zowel een verticale als horizontale bediening
Intelligente opberging voor toebehoren
- Houder voor bevestiging van de schuimlans
- Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereiniger direct op het apparaat worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|760
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. druk (bar/MPa)
|270 / 27
|Vermogen (kW)
|4,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Watertoevoer
|3/4″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|44,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|48,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|420 x 460 x 970
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force
- Sproeilans: 840 mm
- Powersproeier
- Servo Control
Uitvoering
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Drukuitschakeling
Toepassingen
- Ideaal voor voertuigreiniging en in de bouw-, transport-, of industriesector.
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.